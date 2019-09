Verlorene AirPods werden in New Yorker U-Bahn zum Problem

Fischen nach AirPods

Dutzende verlorene AirPods pro Tag

Betreiber erwägt Durchsage

Die erste Generation der AirPods kam im Dezember 2016 auf den Markt – und wurde zu einem großen Erfolg. Selbst Mitte 2017 hatte Apple noch mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen, so hoch war die Nachfrage nach den Bluetooth-Kopfhörern. Zwei Jahre später kamen die AirPods der zweiten Generation auf den Markt – mit Unterstützung für das Hey-Siri-Kommando und einem kabellos aufladbaren Case.Im New Yorker U-Bahn-Netz werden die AirPods aber zu einem echten Problem : Laut dem Betreiber gehen sehr viele AirPods verloren, besonders an unübersichtlichen Stellen oder fallen gar direkt auf die Schienen. Mit einem Stock, welcher an einer Seite mit Klebeband umwickelt ist, versuchen Angestellte, die Kopfhörer von den Schienen zu angeln.Gegen Mittag habe man an manchen Tagen bereits fast 20 Anfragen wegen verloren gegangener AirPods erhalten, so der Betreiber des U-Bahn-Netzes. Besonders durch die geringe Größe wäre es sehr schwer, die kleinen Kopfhörer zu finden. Der einzige Vorteil sei, dass die AirPods weiß sind und sich daher meist gut vom Untergrund abheben. Verlorene AirPods seien nicht nur ein Ärgernis für die Angestellten, sondern auch öfters verantwortlich für Verspätungen.Da kein Ende des Erfolgs der AirPods in Sicht ist, erwägt der Betreiber der New Yorker U-Bahn nun eine sich wiederholende Durchsage in U-Bahn-Stationen. Pendler sollen darauf hingewiesen werden, dass man bitte die AirPods nicht während des Ein- und Aussteigens aus den Ohren oder dem Ladecase nehmen soll – so will man das Risiko minimieren, dass die AirPods auf die Schienen fallen.