Verkaufsstart iPhone XR: Noch nicht vorbestellte Modelle gibt es nicht mehr am 26. Oktober

Wann ist das neue iPhone XR lieferbar?

Etwas längere Wartezeit

Seit dem 19. Oktober kann das neue iPhone XR vorbestellt werden, Lieferstart ist Freitag der 26. Oktober. Bei früheren iPhones wurde oft gemutmaßt, dass Apple absichtlich die Verfügbarkeit der neuesten Produkte verknappen könnte. Konkrete Hinweise gab es dafür aber nicht. Beim iPhone XR fiel die Wartezeit weniger drastisch als gedacht aus, wenngleich die günstigsten Modelle ebenfalls rasch vergriffen waren. Wer allerdings jetzt erst online bestellt, wird sein neues iPhone aber nicht am Freitag in den Händen halten.Ein Blick in den Apple Online-Store zeigt: Ausnahmslos alle Modelle und Farben des neuen XR haben aktuell eine Lieferzeit von ein bis zwei Wochen. Zudem ist es nicht mehr möglich, vorbestellte iPhones in einem Store vor Ort abzuholen. Allerdings wird Apple, ähnlich wie bei den anderen iPhone-Verkaufsstarts auch, Modelle in den Stores vor Ort bereit halten. Angesichts der guten Verfügbarkeit muss man bei dem aktuellen Modell aber wohl nicht vor Ort übernachten, denn im Vergleich zu anderen Launches ist das XR relativ gut zu bekommen – und mit ein klein wenig Verzögerung rechnen Apple-Kunden ja ohnehin.Die Varianten mit 64 GB Speicherkapazität standen diesmal besonders schnell auf der Warteliste. Die große Bandbreite an Farbvarianten (Weiß, Rot, Schwarz, Blau, Gelb und Koralle) und drei verschiedenen Speichergrößen von 64 GB, 128 GB und 256 GB macht für Apple eine Fertigungsprognose natürlich schwieriger. Das führt dazu, dass die Verfügbarkeit schwerer einzuschätzen ist – was wiederum länger anhaltende Engpässe realistisch erscheinen ließ. Dass es nur rund zwei Wochen sind, kann durchaus als Überraschung bezeichnet werden.