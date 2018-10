iPhone XR – Lieferzeiten beginnen zu steigen

Bunt dauert etwas länger

Generell wenig Verzögerung

Seit heute lässt sich das neue iPhone XR vorbestellen, mit der Auslieferung beginnen Apple bzw. die Mobilfunkanbieter ab kommendem Freitag. Je nach Modell muss man sich aber inzwischen länger gedulden, denn einige Lieferzeiten sind bereits gestiegen. Offensichtlich herrscht am weißen Gehäuse weniger Interesse, denn in allen Kapazitäten nennt Apple weiterhin den 26. Oktober. Selbiges trifft auch auf die schwarze Variante zu, die weiterhin ohne Verzögerung ausgeliefert werden kann. Wer hingegen eine der grelleren Farbtöne bevorzugt, was eines der deutlich sichtbaren Unterscheidungsmerkmale zwischen iPhone Xs und iPhone XR ist, kann den Paketboten erst später begrüßen.(Zum Online-Store: Das iPhone XR mit gelbem Gehäuse kann in der Version mit 64 GB Speicherkapazität erst zwischen dem 29. Oktober und dem 7. November geliefert werden – Tendenz steigend. Noch immer verfügbar sind die Konfigurationen mit 128 GB und 256 GB. Beim helleren Rot, das Apple als "Koralle" bezeichnet, steht die Lieferprognose des 64-GB-Modells sogar auf "9. November bis 16. November" – offensichtlich herrscht rege Nachfrage. Da die Varianten mit mehr Speicher noch innerhalb einer Woche verfügbar sind, handelt es sich bei 64 GB wohl um die momentan beliebteste Konfiguration. Das tiefrote iPhone der Reihe "(PRODUCT)RED" hat Lieferzeiten von zwei bis drei Wochen, also genauso wie die gelbe Version.Insgesamt zeigt sich angesichts der eher langsam steigenden Lieferzeiten, dass Apple dem Ansturm allem Anschein nach gewachsen ist. Zum aktuellen Zeitpunkt ist natürlich keine Abschätzung möglich, ob dies an verhaltener Nachfrage liegt oder ob diesmal besonders viele Geräte vorab produziert wurden. Geht man nach den Zugriffszahlen auf die MacTechNews-Meldungen, dann herrschte beim Verkaufsstart des iPhone XS maßgeblich höheres Interesse vor. Allerdings gab es zu diesem Zeitpunkt auch noch weniger Informationen zur aktuellen Baureihe als es jetzt der Fall ist.