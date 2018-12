Vergleichsfoto: Qualität der FaceTime-Kamera des MacBook Air 2018

Am Freitag berichteten wir über einen langen Thread in den Apple Discussions, in dem sich Käufer des aktuellen MacBook Air 2018 über die Qualität der integrierten FaceTime-HD-Kamera beklagen. Nicht alle Nutzer scheinen von diesem Problem betroffen zu sein – aufgrund der Vielzahl der Berichte ist aber davon auszugehen, dass es sich nicht nur um ein kleines Fertigungsproblem bei wenigen ausgelieferten Geräten handelt.Ein Nutzer von Reddit stellte ein Vergleichsfoto über das soziale Netz bereit. Das Bild auf der linken Seite wurde mit der FaceTime-Kamera des aktuellen MacBook Air 2018 aufgenommen, das auf der rechten Seite mit einem MacBook Air aus dem Jahr 2017.Der Redditor versuchte, möglichst ähnliche Lichtverhältnisse herzustellen, damit die Bilder vergleichbar sind (50% Display-Helligkeit, gleiche Umgebungsbeleuchtung, gleiche Ausrichtung der Kamera). Auffällig ist, dass das Bild des MacBook Air 2018 deutlich dunkler ist und es so scheint, als wäre die Auflösung der neuen Kamera erheblich schlechter. Am Rauschen im Hintergrund ist zu erkennen, dass einzelne hervorstechende Pixel erheblich größer sind als in der Vergleichsaufnahme des MacBook Air 2017. Dies lässt auf eine deutlich schlechtere Auflösung der neuen Kamera schließen, obwohl Apple bei beiden Modellen angibt, eine 720p-Kamera einzusetzen. Direkt ins Auge springt auch die merkliche Unschärfe der Kamera des neuen 2018er-Modells. Alleine mit leicht unterschiedlichen Lichtverhältnissen lässt sich der Qualitätsunterschied nicht erklären.Betroffene sollten sich an den Apple-Support wenden – in vielen Fällen veranlasst Apple einen Austausch des Gerätes. Allerdings kommuniziert Apple nach wie vor, dass der Fehler intern nicht bekannt ist.