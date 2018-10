Die nächste Generation des MacBook Air

Tastatur und Gehäuse

MacBook Air (2015) MacBook Air (2018) Display-Diagonale 13,3“ (33,78cm) 13,3“ (33,78cm) Prozessor 1,8 GHz Dual-Core i5 1,6 GHz Dual-Core i5 (8th gen) Arbeitsspeicher 8GB 8GB (16GB Maximal) Festplatte 128 GB SSD (512GB Maximal) 128 GB SSD (1,5 TB Maximal) Dicke 1,7 cm 1,56 cm Gewicht 1,35 kg 1,25 kg Anschlüsse 2x USB 3 / 1x Thunderbolt 2 / Kopfhöreranschluss / MacSafe 2 / SDXC 2 x USB-C / Kopfhöreranschluss Akku - Standby 30 Tage 30 Tage Akku - Surfen 12 Stunden Tage 12 Stunden Einstiegspreis 999 $ 1199$

Einst zog Steve Jobs ein besonders flaches Notebook aus einem Umschlag, der schon während der gesamten Bühnenshow auf dem Tisch gelegen hatte. Damit läutete Apple das Zeitalter besonders kompakter, aber dennoch hochwertiger Notebooks ein – ganz im Gegensatz zu Subnotebooks, die nur eines konnten: billig sein. Steve Jobs fasste dies damals sogar in die Worte, Subnotebooks seien "in gar nichts gut" – mit dem MacBook Air wolle man hingegen ein hochwertiges Gerät mit guter Tastatur und gutem Display bieten. Daran hat sich in all den Jahren nichts geändert.Erwartungsgemäß war das MacBook Air auch heute ein wesentliches Thema. Das etwas angegraute, seit Jahren unverändert im Sortiment stehende MacBook Air wird in einer neuen Generation aufgelegt und erstmals auch mit einem Retina-Display versehen. Die Displaydiagonale verbleibt bei 13,3", bei der Darstellungsqualität gibt es aber immense Verbesserungen. Apple betont unter anderem den stark erweiterten Farbraum.Kaum überraschend kommt außerdem, dass Apple auch beim neuen MacBook Air auf USB-C setzt – und im Gegensatz zum aktuellen MacBook aber sogar zwei Anschlüsse verbaut. Den Einsatz des Fingerabdrucksensors Touch ID zur Nutzererkennung hatte hingegen kaum jemand vorhergesehen. Auch beim MacBook Air kommt fortan der T2-Chip zum Einsatz.Weitere Merkmale des MacBook Air sind das größere Trackpad, eine Butterfly-Tastatur der dritten Generation (also die besser gegen Staub geschützte Version) sowie leistungsfähigere Lautsprecher. Diese sollen 25 Prozent lauter sein sowie einen wesentlich besseren Bass mitbringen. Das Gewicht des MacBook Air sank, außerdem ist das Gehäuse 10 Prozent dünner.Apple verbaut im MacBook Air einen DualCore-Prozessor der achten Generation, also Intels aktuelle Serie. Unterstützt werden bis zu 16 GB Arbeitsspeicher und bis zu 1,5 TB Flash-Speicher – die SSD soll 60 Prozent schneller als bei vorherigen Modellen arbeiten. Gefertigt wird das Gehäuse übrigens komplett aus recyceltem Aluminium. Die Preise beginnen bei 1199 Dollar, Europreise reichen wir in Kürze nach. Mit der Auslieferung will Apple am 7. November beginnen (zum Store: ).