Updates für Logic Pro, MainStage, GarageBand und Systemupdates für ältere Geräte erschienen

Neue Versionen von Logic Pro, MainStage und GarageBand

Neue Updates für alte Systeme

Wenn Apple größere Systemaktualisierungen offiziell freigibt, folgen oftmals auch Apps des Unternehmens, welche dann beispielsweise von neuen Features Gebrauch machen. Der gestrige Abend stellt da keine Ausnahme dar: Neben den Updates für alle relevanten Plattformen des Konzerns stellt dieser auch neue Versionen beliebter Anwendungen zur Verfügung. Außerdem verteilt Apple wie gewohnt Sicherheits-Updates für die letzten beiden Betriebssysteme vor macOS 12 – wer also einen Rechner sein Eigen nennt, welcher noch mit macOS Big Sur oder gar Catalina betrieben wird, findet ebenfalls neue Aktualisierungen zum Download vor.Mit macOS 12.3 erfuhr 3D-Audio auf Macs mit M1-Chip eine deutliche Aufwertung. Kompatible Kopfhörer vorausgesetzt, lässt sich eine dynamische Kopferfassung bei der Wiedergabe von Songs in der Musik-App aktivieren. Logic Pro trägt diesem Feature mit der Version 10.7.3 Rechnung, indem entsprechendes 3D-Audiomonitoring ermöglicht wird. Voraussetzung hierfür sind AirPods der dritten Generation, AirPods Max, AirPods Pro oder Beats Fit Pro. Für das verbesserte Monitoring ist macOS 12.3 unabdingbar – Stabilitätsverbesserungen und die Behebung von Bugs halten hingegen auch auf älteren Rechnern mit mindestens macOS 11.5 Einzug. Apple verspricht außerdem Leistungsoptimierungen für den M1 Max und M1 Ultra auf dem Mac Studio.Letztere Verbesserung greift auch bei Version 3.6 von MainStage . Die Entwickler feilten ferner am Design der App und reichten die Sprachunterstützung für Koreanisch nach. In der Sound-Bibliothek gibt es zudem etliche Neuzugänge an Loops, Patches und Kits zu verzeichnen. Weniger spektakulär fällt Version 10.4.6 von GarageBand aus: Hier beschränkt sich Apple auf Fehlerkorrekturen und Stabilitätsverbesserungen.Ebenfalls neu ist Xcode in der Version 13.3, außerdem kümmert sich Apple um nicht mehr aktuelle Betriebssysteme: Das Unternehmen schließt zahlreiche Sicherheitslücken mit dem „Security Update 2022-003“ für macOS Catalina sowie mit macOS 11.6.5. Erstaunlich: Selbst das Apple TV der dritten Generation, welches mittlerweile zehn Jahre auf dem Buckel hat, darf sich über ein Software-Update auf Version 7.9 freuen.