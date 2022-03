Apple veröffentlicht macOS 12.3 Monterey

macOS 12.3: Die wichtigsten Neuerungen

Einige neue Emojis

Zahlreiche Fehlerbehebungen, unter anderem bei der Heute-Ansicht, Audio-Wiedergabe in der TV-App sowie beim Organisieren von Alben in der Fotos-App

Download und Installation

Universelle Steuerung (Beta)

Mit der Option „Universelle Steuerung“ können das iPad und der Mac mit nur einer Maus und einer Tastatur als Einheit verwendet werden.

Text kann entweder auf dem Mac oder dem iPad eingegeben werden und du kannst Dateien durch Drag-and-drop zwischen den Geräten übertragen.

3D-Audio

Die Funktion „dynamische Kopferfassung“ ist mit unterstützten AirPods in „Musik“ auf Mac-Computern mit M1-Chip verfügbar.

Anpassbare 3D-Audio-Einstellungen für „Aus“, „Fixiert“ und „Kopferfassung“ sind jetzt mit unterstützten AirPods im Kontrollzentrum auf Mac-Computern mit M1-Chip verfügbar.

Emojis

Neue Emojis wie Gesichter, Handgesten und Haushaltsobjekte sind über die Emoji-Tastatur verfügbar.

Für das Emoji „Händeschütteln“ können für jede Hand verschiedene Hautfarben ausgewählt werden.

Diese Version enthält zudem folgende Verbesserungen für deinen Mac

In der Podcasts-App können Folgen nun nach Staffel, gespielten, ungespielten, gesicherten oder geladenen Folgen gefiltert werden.

„Visuelles Nachschlagen“ erkennt auf deinen Fotos Kunst, Wahrzeichen dieser Welt, Pflanzen und Blumen, Bücher sowie Hunde- und Katzenrassen, sodass du mehr dazu erfahren kannst.

Die Webseitenübersetzungsfunktion in Safari wurde um Italienisch und Chinesisch (traditionell) erweitert.

Die App „Kurzbefehle“ unterstützt nun das Hinzufügen, Entfernen oder Abfragen von Tags mit „Erinnerungen“.

Gesicherte Passwörter können nun deine eigenen Notizen enthalten.

Die Genauigkeit der Batterieleistungsmessung wurde verbessert.

Außerdem werden in dieser Version folgende Fehler auf dem Mac behoben

Audio von Videos kann bei Wiedergabe in der Apple TV App verzerrt klingen.

Einige Fotos und Videos werden beim Ordnen von Alben in „Fotos“ eventuell versehentlich verschoben.

Rund eineinhalb Monate dauerte die Betaphase, ab sofort steht die finale Version für alle Nutzer zur Verfügung. Bei macOS 12.3 handelt es sich um das dritte Update für macOS Monterey. Apple hatte das System Mitte Oktober auf den Markt gebracht, um dann Mitte Dezember die erste und Ende Januar die zweite größere Aktualisierung zu präsentieren. Beim neuerlichen Update handelt es sich um ein recht umfangreiches Release, denn Apple bietet diesmal mehr als nur Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen. Stattdessen findet man zahlreiche funktionelle Neuerungen vor, unter anderem auch im Zusammenspiel mit dem iPad.Das Update auf die neue Systemversion bringt einige Neuerungen und Verbesserungen mit. Zu einigen der wichtigsten Punkte geben wir außerdem den jeweiligen Artikel mit an, in dem es um das Thema ging: Universal Control, um mit einer einzigen Maus und Tastatur sowohl den Mac als auch das iPad zu steuern Spatial Audio steht in der Musik-App auf Macs mit M1-Chip zur Verfügung, dazu benötigt man aber noch ein unterstütztes AirPods-Modell. Die Funktion lässt es so erscheinen, als befinden sich mehrere Tonquellen im Raum – zum Einsatz kommt Head-Tracking. Verbesserte Podcast-App mit neuen Filtern Der iCloud-Schlüsselbund unterstützt Notizen zu gespeicherten Passwörtern, außerdem verhindert das System "Passwörter ohne Nutzernamen" Für US-Englisch: Weitere Stimme für Siri Unterstützung des neuen Studio Display "Visuelles Nachschlagen" in der FotomediathekDas Update erfolgt wie immer direkt über die Systemeinstellungen in der Sektion "Software-Aktualisierung". Automatisch wird das passende Installationspaket ausgewählt, manuelle Downloads sind nicht erforderlich. Geduld braucht man leider weiterhin. Auch wenn Apple versprach, Updates wesentlich schneller zu machen, war bei Big Sur und Monterey genau das Gegenteil der Fall. Folgendermaßen sehen die offiziellen Release Notes aus: