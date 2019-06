Updaterunde: iOS 12.4, macOS 10.14.6, tvOS 12.4 und watchOS 5.3 in der dritten Beta

Keine sichtbaren Neuerungen

Aktuelle Betaversionen im Entwicklerbereich

iOS 12.4 Beta 4, Build 16G5046d, (11.06.2019)

macOS 10.14.6 Mojave Beta 2, Build 18G48f, (11.06.2019)

tvOS 12.4 Beta 3, Build 16M5151a, (11.06.2019)

watchOS 5.3 Beta 3, Build 16M5545c, (11.06.2019)

(Für Apple TV Generation 4 und 5)

Eine Woche nach der WWDC sowie den ersten Entwicklerversionen von iOS 13, macOS 10.15, tvOS 13, iPadOS und watchOS 6 gibt es erneut Updates im Entwicklerbereich – allerdings vorerst nur für die bevorstehenden Aktualisierungen der momentan verfügbaren Systeme. Im Falle von iOS 12.4, macOS 10.14.6, tvOS 12.4 und watchOS 5.3 handelt es sich mit ziemlicher Sicherheit um die letzten größeren Updates der im Herbst 2018 freigegebenen Releases, Sicherheitsupdates einmal ausgenommen. Wie sich bei den ersten Testbuilds bereits zeigte, ist nur noch in Hinblick auf die Apple Card mit funktionellen Neuerungen zu rechnen, was Nutzer hierzulande allerdings nicht betrifft.Bislang fielen beim Durchforsten der Testbuilds keine sichtbaren Änderungen auf, selbst die Aktivierung der Apple-eigenen Kreditkarte wurde noch nicht an die Oberfläche gelegt. Unternehmensintern finden allerdings bereits Tests statt, schon Mitte Mai konnten Mitarbeiter die aus Titan gefertigte, physische Version in Empfang nehmen. Es ist unbekannt, ob Apple die Karten-Funktionalität in einer kommenden Beta auch auf weitere Tester ausdehnt (dann wohl nur mit der digitalen Version der Apple Card), oder ob die Erprobung nur intern erfolgt. Wann die Apple Card genau auf den Markt kommt, bleibt ebenfalls noch im Dunklen, Apple selbst gibt nur "im Sommer" an – für iPhone-Nutzer in den USA. In den Release Notes macht Apple leider wie üblich keine Angaben dazu, was in iOS 12.4, macOS 10.14.6, tvOS 12.4 und watchOS 5.3 konkret zu testen ist – anders als früher sind geänderte Komponenten nicht aufgeführt.Alle momentan im Entwicklerportal eingetragenen Testversionen finden Sie wie üblich in der folgenden Aufstellung, die neben dem Veröffentlichungsdatum auch die Buildnummer aufführt. Angesichts des langen Betazyklus' von macOS 10.14.6 ohne Update sowie der kurzfristig eingeschobenen Aktualisierung von iOS 12.4 wenige Tage nach Beta 1 klafft der Betazähler diesmal etwas auseinander.