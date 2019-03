Update für AirPods der 1. Generation erschienen – und wie man diese aktualisiert

Neuerungen

Wie man das Update installiert

Versionsnummer kontrollieren

Letzte Woche stellte Apple die zweite Generation der AirPods vor – samt kabellosem Ladecase, welches auch mit den AirPods der ersten Generation kompatibel ist. Hierfür muss die Software der AirPods aber auf dem aktuellen Stand sein, damit diese vom Ladecase erkannt und mit Strom versorgt werden.Apple hat ein Update für die AirPods der ersten Generation veröffentlicht – welche Neuerungen Version 6.3.2 mitbringt, nennt Apple leider nicht. Einige Nutzer berichten, dass nach Aufspielen der neuen Version die AirPods schneller Verbindungen über Bluetooth zu Audioquellen herstellen. Auch merken manche Kunden an, dass die maximal zulässige Lautstärke der kleinen Kopfhörer durch das Update erhöht wurde.In den meisten Fällen wird das Update automatisch installiert. Derzeit gibt es keinen Weg, die Aktualisierung manuell einzuleiten. Damit die automatische Aktualisierung funktioniert, muss der Nutzer aber die AirPods im Ladecase einlegen und dies an eine Stromquelle anschließen. Auch ist es zwingend erforderlich, dass sich ein iOS-Gerät in Bluetooth-Reichweite befinden, welches über eine aktive Internetverbindung verfügt, damit das Update installiert werden kann. Das Einspielen dauert Nutzerrückmeldungen nach bis zu 15 Minuten – für diese Zeitspanne sollte man die AirPods im Ladecase belassen.Da der Update-Prozess normalerweise völlig ohne Nutzerinteraktion abläuft, merkt der Anwender meist nichts von den Aktualisierungen. Wenn aber das drahtlose Ladecase nicht mit den AirPods der ersten Generation funktioniert, ist es ratsam, einmal die Versionsnummer zu kontrollieren – das neue Ladecase funktioniert nur mit der aktuellen Softwareversion (6.3.2).Dazu muss man die AirPods aus dem Ladecase nehmen (oder dies zu öffnen) und in der Einstellungs-App auf einem iOS-Gerät unter AllgemeinInfoAirPods nachsehen. Neben der Serien- und der Modellnummer findet sich in der Aufstellung auch die Softwareversion.