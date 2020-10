Update-Meldung nervt Beta-Tester von iOS und iPadOS

Möglicher Workaround gefährlich

Heute iOS 14.2 in der finalen Version?

Apple verteilt aktuell die vierte Beta-Version von iOS 14.2 und iPadOS 14.2 an Entwickler und an Mitglieder im Public-Beta-Programm. Beta 4 ist die aktuelle Version – trotzdem werden die meisten Nutzer der Beta bei fast jedem Entsperrvorgang mit einem Dialog konfrontiert, welcher auf eine neue Beta-Version hinweist. Doch dieses vermeintliche Update steht nicht zum Download zur Verfügung.Dieses Problem trat bereits während der Beta-Phase von iOS 12 im Jahr 2018 auf – und auch damals gab es keine sinnvolle Möglichkeit, dieses Problem selbst in den Griff zu bekommen. Apple scheint auch in der Beta-Version von iOS 14.2 ein fixes Ablaufdatum hinterlegt zu haben, welches im Betriebssystem selbst eingetragen ist und nicht serverseitig abgeändert werden kann.Einige Anwender konnten die nervigen Meldungen durch eine Korrektur des Datums unterbinden. Stellt man das Datum auf dem iPhone einige Tage zurück, verschwinden die Update-Hinweise. Doch von dieser Möglichkeit ist abzuraten: Sehr viele verschiedene Betriebssystemfunktionalitäten sind auf ein korrekt eingestelltes Datum angewiesen, um korrekt zu arbeiten – verstellt man dieses, kann es zu allerlei Schwierigkeiten kommen.Manche spekulieren, dass Apple heute iOS 14.2 in der finalen Version bereitstellen wird – doch dann hätte Apple wohl ein anderes Ablaufdatum gewählt, um ein wenig zeitlichen Puffer zu haben. Viel wahrscheinlicher ist, dass Apple eigentlich diese Woche neue Beta-Versionen von iOS 14.2 veröffentlichen wollte (normalerweise erscheinen diese an Dienstagen), doch aufgrund von einem Fehler auf nächste Woche verschieben musste. Erst vor gut einer Woche erschien iOS 14.1 – daher ist es mehr als unwahrscheinlich, dass Apple nach so kurzer Zeit das nächste, maßgebliche iOS-Update veröffentlicht.