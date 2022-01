Unity Lights: Neues Armband und passendes Zifferblatt für die Apple Watch

Armband mit den Farben der panafrikanischen Flagge



"Unity Lights" simuliert Licht und Schatten

Neue Workouts und zusätzliche Playlists

Black Unity Geflochtenes Solo Loop

Apple Watch Series 7

Apple nimmt den seit 1926 alljährlich im Februar begangenen "Black History Month" erneut zum Anlass, um auf die Bedeutung der People of Color" und ihren Anliegen hinzuweisen. Das Unternehmen will damit nach eigenen Angaben deren Stimmen stärkeres Gehör verschaffen. Das Thema findet sich daher ab sofort in etliches Diensten des iPhone-Konzerns wieder, etwa Apple Music und Fitness+ sowie Podcasts. Besonders sichtbar wird das Engagement wie bereits im vergangenen Jahr bei der Apple Watch.Ab sofort ist im Apple Online Store ein neues Watchband für den smarten Zeitmesser aus Cupertino erhältlich, das geflochtene Solo Loop namens "Black Unity". Es zeichnet sich durch eingewebte Fäden in den Farben der panafrikanischen Flagge aus. Die leuchtend roten und grünen Sprenkel versehen das ansonsten in Schwarz gehaltene Armband mit kontrastreichen Akzenten. Entworfen wurde das Watchband laut einer Pressemitteilung des Unternehmens von "Mitgliedern und Verbündeten der kreativen People-of-Color-Gemeinschaft bei Apple". Das Design soll den "gemeinsamen Glauben an die Notwendigkeit einer gerechteren Welt" symbolisieren. Darüber hinaus will der iPhone-Konzern mit dem 99 Euro teuren Armband im Stil des Afrofuturismus die Geschichte und Kultur der People of Color feiern.Passend zum neuen geflochtenen Solo Loop bietet Apple allen Besitzern einer Apple Watch ein Zifferblatt mit dem Namen "Unity Lights" an. Die Bezeichnung erinnert an das im vergangenen Jahr anlässlich des "Black History Month" veröffentlichte Watchface "Unity". Allerdings bietet die neue Ausgabe eine analoge Zeitanzeige und simuliert mithilfe von 2D-Raytracing Licht und Schatten, welche sich im Laufe eines Tages dynamisch verändern. Eine schwarz-weiße Version steht ebenfalls zur Verfügung, zudem lässt sich "Unity Light" mit bis zu vier Komplikationen sowie einem Monogramm versehen. Darüber hinaus können Besitzer einer Apple Watch den ganzen Februar über an der "Unity Challenge" teilnehmen.Zu Apples weiteren Angeboten anlässlich des "Black History Month" gehört unter anderem die Kampagne "Music is Healing" auf Apple Music. Apple Fitness+ wird um neue Workouts ergänzt, darüber hinaus gibt es zusätzliche Playlists, welche People-of-Color-Künstlern gewidmet sind. Apple Podcasts, Apple TV, Apple Karten und Apple Bücher sowie der App Store warten im Februar ebenfalls mit speziellen Inhalten auf. Zudem stehen neue Hintergrundbilder für Mac iPhone und iPad zur Verfügung, welche vom Afrofuturismus inspiriert sind.im Apple Online Storeim Apple Online Store