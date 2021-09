Video: Alle neuen Zifferblätter der Apple Watch Series 7 - und die zusätzlichen in watchOS 8

Alle neuen Watchfaces in einem Video

Bis zum Erscheinen der Apple Watch Series 7 geht noch einige Zeit ins Land. Apple stellte die kommende Generation des vernetzten Zeitmessers zwar ausführlich im Rahmen des "California streaming"-Events vor, nannte im Hinblick auf den Verkaufsstart jedoch lediglich vage den Herbst dieses Jahres. Die ebenfalls angekündigten neuen Zifferblätter für das größere Display des Handgelenkscomputers sind allerdings bereits in watchOS 8 enthalten, welches Apple am 20. September veröffentlicht.In natura betrachten lassen sich diese Watchfaces allerdings erst nach dem Erscheinen der Apple Watch Series 7. Auf den früheren Modellen stehen sie wegen der kleineren Panels naturgemäß nicht zur Verfügung. Apple spendiert der Apple Watch Series 6 und anderen Ausführungen aber ebenfalls neue Zifferblätter. Die Kollegen von AppleInsider haben anhand des Release Candidate von watchOS 8 sämtliche Neuerungen zusammengestellt und präsentieren sie in einem Video, das auf YouTube veröffentlicht wurde. Von besonderem Interesse sind dabei natürlich die Zifferblätter, welche der kommenden Generation der smarten Uhr aus Cupertino vorbehalten sind.Das erste der drei exklusiven Watchfaces für die Apple Watch Series 7 trägt den Namen "Modular Max". Dabei handelt es sich um eine erweiterte Version von "Modular", das es bereits seit einiger Zeit gibt. Neben den bisher verfügbaren drei kleinen Komplikationen am unteren Displayrand lässt sich die größere Version zusätzlich mit einer weiteren versehen, welche sich über die gesamte Breite des Panels erstreckt. Besonders auffällig ist das ZIfferblatt namens "Contour". Bei dieser analogen Zeitanzeige rücken die Stundenzahlen ganz an den Rand des Displays und sind zudem animiert: Sie verändern ihre Größe in Abhängigkeit von der Stellung der Zeiger. Apple nutzt hier also die vergrößerte Panelfläche der Apple Watch 7 für eine besonders prägnante Darstellung.Das dritte der Apple Watch Series 7 vorbehaltene Watchface gibt es ausschließlich für die Nike-Edition der Uhr. Es heißt "Nike Bounce" und ist sehr farbenfroh. Zudem reagiert das Zifferblatt sowohl auf Berührungen des Touch-Displays als auch auf Bewegungen des Handgelenks sowie die Betätigung der digitalen Krone. Darüber hinaus sind in dem Video die beiden neuen Zifferblätter "Portrait" und "World Time" zu sehen. Diese werden auf allen Apple-Watch-Modellen zur Verfügung stehen, welche zu watchOS 8 kompatibel sind. Das erste dieser beiden Watchfaces bietet die Möglichkeit, ein Foto auf dem Display der Uhr anzuzeigen. Die digitale Krone wird hierbei zum Zoom-Rad, mit dessen Hilfe sich die Darstellung in der Größe verändern lässt. "World Time" präsentiert die verschiedenen Zeitzonen in mehreren Ringen, welche sich um die Zeiger spannen.