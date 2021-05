Pride Edition: Zwei neue, farbenfrohe Watch-Bänder und passende Zifferblätter

Passende Zifferblätter per App-Clip

Wie auch in den vorherigen Jahren feiert Apple den "Pride Month" mit zwei neuen Armbändern für die Apple-Watch – und passenden Zifferblättern. Beide Armbänder werden ab dem 26. Mai in Deutschland ausgeliefert – sofern man bald bestellt. Im letzten Jahr waren die Armbänder nach der Vorstellung recht schnell vergriffen.Zur Auswahl stehen in diesem Jahr das "Geflochtene Solo Loop Pride Edition" (links) und die "Nike Sport Loop Pride Edition" (rechts):Das geflochtene Solo-Loop-Band ist nur im Apple Online- oder den Retail Stores erhältlich und kostet 99 Euro . Es steht in neun verschiedenen Größen zum Kauf bereit – der Online-Store gibt vor dem Kauf Tipps, wie man am besten seinen Handgelenkumfang misst. Apple schreibt, das Solo-Loop-Band sei mit Uhren der Größe 40 bzw. 44 mm kompatibel – und kann somit nur bei der Series 4 oder neuer eingesetzt werden. Ältere Uhren-Generationen bleiben hier außen vor.Beim 49 Euro teuren "Nike Sport Loop Pride Edition" entfällt die Messung des Handgelenkumfang, da es von einem Klettverschluss zusammengehalten wird. Anders als das Solo-Loop-Band ist das Nike-Band auch mit älteren Apple-Watch-Modellen kompatibel: In der Produktbeschreibung nennt Apple explizit auch die Uhren-Größen 38 bzw. 42 mm der Series 0 bis 3.Für das geflochtene Solo-Loop-Band steht mit watchOS 7.5 ein neu entwickeltes Zifferblatt zur Verfügung – welches man bei Gefallen aber auch ohne das entsprechende Band nutzen kann:watchOS 7.5 ist seit gestern als Release Candidate zum Download für eingetragene Apple-Entwickler verfügbar – die neue Version wird also aller Voraussicht nach vor der Auslieferung der neuen Armbänder erscheinen.Um dem Kunden die Suche nach der passenden Watch-Face-Konfiguration zu ersparen, greift Apple zu Apple-Clips: Auf der Packung der Bänder ist ein entsprechender Code zum Einscannen angebracht, mit welchem man direkt das passende Zifferblatt erhält:Ob Apple auch bei zukünftigen Bändern App-Clip-Codes auf der Verpackung abdruckt, um eine schnelle Auswahl eines passenden Zifferblattes zu ermöglichen, ist nicht bekannt.