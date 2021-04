Übersicht: Lieferzeiten AirTags – und wichtige Termine für iMac, iPad Pro und Co.

30. April: Vorbestellung iPad Pro & Apple TV

30. April: Vorbestellung iMac

30. April: iPhone 12 in Violett erhältlich

2. Maihälfte: Auslieferung iPad Pro, iMac, Apple TV

7. Juni: World Wide Developers Conference

Seit Freitag lassen sich bekanntlich die AirTags vorbestellen, mit dem Versand will Apple am 30. April beginnen. Allerdings dürfte so ziemlich jedem klar gewesen sein, dass jene Prognose ausschließlich auf frühentschlossene Sofort-Besteller zutrifft. Minuten nach dem Startschuss lag die Lieferzeit schon bei einer weiteren Woche, 25 Minuten später bei insgesamt fast vier Wochen. Weitaus stärker betroffen ist ganz offensichtlich das Viererpack. Wirft man aktuell einen Blick in den Apple Online Store, so geht Apple davon aus, vor "4. bis 11. Juni" keine AirTags an die Kunden bringen zu können. Das Einzelexemplar für 35 Euro schafft es hingegen in der ersten Maiwoche zum neuen Besitzer – außer, man möchte gerne eine Gravur anbringen. In diesem Fall wird es Juni, ganz gleich ob in der 1-er oder 4-er Variante.Am nächsten Freitag tauchen mehrere neue Produkte im Online Store auf. Unter anderem lässt sich das iPad Pro vorbestellen, dessen Auslieferung aber erst mindestens zwei Wochen später erfolgt. Berichten zufolge könnte es zu deutlichen Engpässen und damit rasch steigenden Lieferzeiten kommen. Das aktualisierte Apple TV steht ebenfalls ab 30. April zur Vorbestellung bereit.Am gleichen Tag wie das iPad Pro schaltet Apple die Bestellseiten des ersten iMacs mit M1-Chip scharf. Die Lieferprognose spricht erneut von "zweite Maihälfte", wenngleich auch beim iMac von rasch steigenden Wartezeiten auszugehen ist.Direkt in den Versand gehen hingegen Bestellungen des iPhone 12 und iPhone 12 mini in der neuen Farbvariante "Violett". Anders als bei den sonstigen Hardware-Neuerungen des Events gibt es keine Vorbestellungen.Ab Mitte Mai, also rund vier Wochen nach dem "Spring Loaded"-Event kommen dann gleich mehrere neue Produkte auf den Markt. Allerdings ist unbekannt, ob der Versand von iPad Pro, iMac und Apple TV 4K gleichzeitig erfolgt.Das nächste Großereignis ist ebenfalls nicht mehr weit entfernt. Hat man die Wartezeit bis zur Auslieferung des neuen iMacs oder des iPad Pro überstanden, steht direkt in der zweiten Juniwoche die World Wide Developers Conference an.