Kurz: Erste Eindrücke vom violetten iPhone 12 +++ Bericht: Spotify plant Konkurrenzangebot zu Podcasts+

Lilafarbenes Modell mit sanftem Farbton

Bericht: Spotify will es Apple gleichtun – mit besseren Konditionen

Eine der ersten Ankündigung des vergangenen Apple-Events bezog sich auf das iPhone 12, genauer: das iPhone 12 ohne Namenszusatz und das iPhone 12 mini. Beide Modelle stehen seit heute in einer neuen Farbvariante zum Kauf bereit. Inwiefern das Violett der offiziellen Pressebilder der Realität entspricht, klären erste Videos: Ausgewählte Redaktionen und YouTuber haben das Gerät bereits erhalten.Ähnlich wie bei manchen anderen Farbvarianten des iPhone 12 (mini) fällt auch diese Farbe weniger intensiv aus, als es das Marketing suggeriert: Die Rückseite des Geräts erstrahlt in einem sanften fliederfarbenen Ton. Allerdings ist das Lila trotzdem satter als beim iPhone 11:Apple hat dem neuen Finish des Geräts keinerlei weiteren Änderungen spendiert. Der Lieferumfang ist mit jenem anderer Varianten identisch, der Preis bleibt ebenfalls unverändert: 799 Euro werden beim iPhone 12 mini für die Basiskonfiguration mit 64 GB Speicher fällig, beim iPhone 12 sind es 899 Euro.Für alle, die ihre Podcasts über Apple bereitstellen, hält das Unternehmen eine neue Option bereit: Gegen eine Jahresgebühr von 20 Euro ist es möglich, exklusive Inhalte bereitzustellen oder Folgen an ausgesuchte Abonnenten vorzeitig freizugeben. Wer diese Episoden und Vorrechte in Anspruch nehmen möchte, muss einen gewissen Obolus entrichten. Cupertino profitiert ebenfalls davon, da für den Konzern eine Umsatzbeteiligung von 30 oder 15 Prozent anfällt. Apple nennt den neuen Service „Podcasts+“.Laut einem Bericht des Wall Street Journal zieht der Konkurrent Spotify nächste Woche nach: Das Unternehmen plane ebenfalls die Möglichkeit anzubieten, ausgewählte Inhalte mit einer Bezahlschranke zu versehen. Dem Artikel zufolge wolle Spotify aber keinerlei Gebühren von den Anbietern von Podcasts erheben: Eine Beteiligung am Umsatz oder ein Jahresbeitrag seien nicht vorgesehen. Wann diese Dienste an den Start gehen, ist ungewiss. Bei Podcasts+ bleibt es bislang bei einer vagen Ankündigung Apples: Der Service soll im Laufe des nächsten Monats verfügbar sein.