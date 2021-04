Neues Apple TV angekündigt: Farbabgleich über das iPhone, runderneuerte Remote

Runderneuert: die Fernbedienung

Verfügbarkeit und Preis

Die Gerüchteküche hatte bereits eine neue Generation des Apple TV gehandelt – und genau diese Neuerung präsentierte Apple auch. Nichts änderte sich am Gehäuse des Apple TV, weiterhin bringt Apple das Chip-Innenleben in der bekannten, schwarzen, glänzenden Box unter. Allerdings hat sich dabei einiges getan, denn fortan setzt das Apple TV 4K auf einen wesentlich potenteren A12-Chip. Dies war auch erforderlich, denn die Anforderungen sind erheblich gestiegen. Mit Dolby Vision und HDR High Frame Rate muss die Rechenleistung zulegen.Ebenfalls neu ist die Apple Remote, welche sich auch optisch schon vom Vorgänger unterscheidet. Die in Grau gehaltene Fernbedienung hebt die schwarzen Bedienelemente weit besser hervor als die vorige Generation. Außerdem kombiniert die Remote ein Steuerkreuz mit einem Trackpad und merzt damit einen Schwachpunkt der alten Fernbedienung aus. Deren Bedienung gilt vielen als wenig komfortabel. Um nach oben oder unten zu navigieren, führt Apple eine neue Geste ein: Anwender können mit dem Finger einen Kreis ausführen. Ebenfalls neu: Dedizierte Tasten für das Stumm- und Ausschalten des Apple TV. Wieder mit dabei ist Siri: Der Sprachassistent hält nun auch in weiteren Ländern Einzug, darunter Österreich. Praktisch: Wer Gefallen an der Remote findet, kann diese auch für eine ältere Generation der Set-Top-Box nachbestellen. Knapp 65 Euro werden hierfür fällig.Die sechste Generation des Apple TV soll sämtliche Spiele aus dem App Store und von Apple Arcade ausführen können. Dafür sorgt der potente A12 Bionic. HDR- und Dolby-Vision-Inhalt stellen kein Problem mehr für die Set-Top-Box dar. AirPlay wurde ebenfalls angepasst: So zeigt das Gerät nun mit dem iPhone 12 Pro in Dolby Vision aufgenommene Videos mit 60 fps an. Das iPhone dient übrigens dazu, den Farbabgleich vorzunehmen: Das Gerät nutzt den Lichtsensor des iPhones, um die Farbwiedergabe zu kalibrieren. Das neue Apple TV soll ab der zweiten Maihälfte verfügbar sein, neben einer Version mit 32 GB gibt es eine Variante mit 64 GB. Kostenpunkt: 199 beziehungsweise 219 Euro.