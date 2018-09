USB‑C auf Lightning Kabel: Apple plant MFi-Lizenzierung an Dritthersteller

18 Watt bei Fast Charging

Wer ein USB‑C auf Lightning Kabel kaufen möchte, hat momentan nur zwei Möglichkeiten: entweder die vergleichsweise teure Originalvariante von Apple oder das nicht-lizenzierte Modell eines Drittherstellers. In Zukunft dürfte noch eine dritte Option hinzukommen. Apple plant Macotakara zufolge, das MFi-Lizenzprogramm (Made for iPhone) auf die besagte Kabelvariante auszuweiten.USB‑C auf Lightning Kabel sind Voraussetzung dafür, die „Fast Charging“-Funktion von iPhone 8, iPhone 8 Plus und iPhone X zu verwenden. Zusätzlich zum Kabel wird noch ein Netzteil benötigt, das USB-Power-Delivery (USB-PD) unterstützt und mindestens 18 Watt bietet.Die Spezifikationen für „USB‑C auf Lightning“ im Rahmen des MFi-Programms sollen festlegen, dass Hersteller einen neuen, von Apple bereitgestellten „C94-Lightning-Connector“ nutzen. Dieser ermöglicht ein Maximum von 18 Watt bei „Fast Charging“-kompatiblen Netzteilen. Bei Stromadaptern ohne Fast Charging sind es maximal 15 Watt.Laut früheren Meldungen wird Apple bei den 2018er iPhones erstmals standardmäßig ein USB‑C auf Lightning Kabel für die Stromversorgung beilegen. Bis die ersten MFi-Varianten davon erscheinen werden, dürfte es aber noch etwas dauern. Die ersten Modelle sollen frühestens Mitte 2019 auf den Markt kommen, so Macotakara