Twitter bleibt finanziell notorisch erfolglos

Kein Wachstum im laufenden Jahr

Twitter lobt sich - Anleger wenden sich ab

Viele Kunden bzw. Nutzer zu haben und ein lukratives Geschäft darauf aufzubauen, sind zwei paar Stiefel. Ein gutes Beispiel dafür ist Twitter - zwar seit vielen Jahren einer der am stärksten frequentierten Online-Dienste, geschäftlich aber auch notorisch erfolglos. Aus dem aktuellen Quartalsbericht geht hervor, dass sich daran auch weiterhin nichts geändert hat. Der Umsatz im abgelaufenen Quartal lag bei 574 Millionen Dollar, somit noch 5 Prozent niedriger als vor einem Jahr. Twitter musste zudem einen Verlust in Höhe von 116 Millionen Dollar verzeichnen - vor einem Jahr waren es nur 107 Millionen Dollar.Auch bei den Nutzerzahlen tut sich wenig. Zwar gewann Twitter innerhalb eines Jahres 15 Millionen Anwender hinzu, in den letzten beiden Quartalen stagnierten die Werte aber komplett. Sowohl im ersten als auch im zweiten Quartal sprach Twitter von 328 Millionen aktiven Nutzern. Zum Vergleich: Instagram ist zwar mit 250 Millionen aktiven Nutzern noch ein gutes Stück kleiner, wuchs allerdings innerhalb von drei Monaten um 50 Millionen Anwender. Platzhirsch im Bereich Social Media bleibt weiterhin Facebook mit zwei Milliarden aktiven Nutzern weltweit.In der Pressemitteilung lobt Twitter dennoch die eigenen Anstrengungen. Viele Verbesserungen werden dazu beitragen, dass die monatlichen Nutzerzahlen deutlich steigen, so Twitters CEO Jack Dorsey. Man arbeite daran, Twitter zum besten Ort zu machen, um aktuelle Geschehnisse zu verfolgen. Die aktuellen Fortschritte seien vielversprechend. Anleger beurteilen die Werte allerdings unterschiedlich und schickten die Twitter-Aktie auf Talfahrt. Dabei sind Verluste kaum überraschend - Twitter verbrannte zwischen 2011 und 2016 stolze zwei Milliarden Dollar. Ein funktionierendes Monetarisierungskonzept steht in weiter Ferne. Auch wenn das Medium bei vielen Nutzern sehr beliebt ist, kann man dennoch nur immer wieder die Frage aufwerfen, wie lange das Konzept noch gutgeht.