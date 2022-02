"Twitter Articles": Bald längere Mitteilungen jenseits der 280-Zeichen-Grenze?

Neues "Twitter Articles"-Feature für längere (Blog-)Texte

Twitter deutet Arbeit an der Funktion an

Das Markenzeichen von Twitter ist seit jeher das Zeichenlimit bei Tweets, den öffentlichen Mitteilungen beim sozialen Netzwerk. Nachdem Nutzer bis vor einigen Jahren nur 140 Zeichen verwenden durften, erhöhte das Unternehmen besagte Obergrenze schließlich auf 280. Zukünftig könnte es darüber hinaus eine neue Möglichkeit geben, noch längere Texte via Twitter zu veröffentlichen – ohne den Umweg aneinandergereihter Tweets, Screenshots größerer Textabschnitte oder ähnlicher "Tricks". Die Rede ist von "Twitter Articles".Softwareexpertin Jane Wong hat die neue Funktion über ein verstecktes Menü auf der Twitter-Website gefunden – und ihre Entdeckung standesgemäß via Tweet mit anderen Anwendern geteilt. Der Screenshot zeigt die Rubrik "Twitter Articles", die in Wongs Beispiel noch leer ist. Jedoch ist die Schreib-Ermutigung "Create a Twitter Article!" zu sehen. Wong kann zwar zu den konkreten Hintergründen des Features nichts sagen, doch sie vermutet dahinter eine neue Form von Mitteilungen, die das soziale Netzwerk in Zukunft für alle Nutzer freigeben könnte.Das Unternehmen würde Anwendern damit die Gelegenheit geben, längere Texte jenseits des aktuell bestehenden Zeichenlimits zu verfassen – und diese als gesonderte "Articles"-Mitteilung zu veröffentlichen. Auch ganze Artikel und Hintergrundberichte zu bestimmten Themen sind denkbar, was das soziale Netzwerk beispielsweise für Blogger und Journalisten noch interessanter machen würde.Aktuell gibt es kaum Informationen darüber, wie weit die Entwicklung von "Twitter Articles" fortgeschritten ist. Auch zu den Details des Features ist wenig bekannt. Es stellt sich beispielsweise die Frage, ob auch "Artcles"-Texte hinsichtlich der Zeichen begrenzt sind – oder Twitter den Nutzern hier sozusagen freien Lauf lässt.Twitter deutete die Entwicklung der Funktion gegenüber CNET zumindest an, als das Unternehmen auf Anfrage der Newsseite von der Arbeit an neuen Wegen sprach, wie Anwender Gespräche starten und diese vorantreiben können. Bald werde Twitter diesbezügliche Neuigkeiten mitteilen – dazu könnte auch die Vorstellung des "Articles"-Features gehören.