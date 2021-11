Kurz: Twitter-CEO zurückgetreten +++ Macs bei Apple mieten statt kaufen

Mac Upgrade Program für Unternehmen

Seit den Anfangstagen des Kurznachrichtendienstes Twitters stand Jack Dorsey dem Unternehmen vor, lediglich 2015 gab es eine kurze Unterbrechung. Jetzt gab der Mitgründer bekannt, sich von diesem Posten zurückzuziehen und den Weg frei für einen Nachfolger zu machen. Die Aktie des Unternehmens sprang sofort um zehn Prozent nach oben, was wohl recht deutlich zeigt, wie sehr der Schritt an der Börse begrüßt wird. So gab es fortwährend Kritik, Dorsey widme sich Twitter nicht mit dem vollen Einsatz – da er auch noch CEO des Zahlungsdienstleisters Square ist, musste er stets zwischen den beiden Konzernen hin- und herspringen. Genau dieser Punkt gehört nun aber der Vergangenheit an, denn Dorsey will sich in Zukunft komplett auf Square konzentrieren. Als neuer Twitter-CEO fungiert Parag Agrawal , zuvor als Chief Technology Officer tätig. Agrawal arbeitet seit 2011 bei Twitter und gilt als Freund und enger Vertrauter Jack Dorseys.Beim iPhone ist das "Upgrade Program" sehr beliebt. Mehrfach betonte Apple bereits, wie viele Nutzer sich dafür entscheiden, jedes Jahr ein neues iPhone zu beziehen und dies mit monatlichen Raten zu bezahlen. Fortan gibt es ein ähnliches Angebot auch für den Mac-Bereich, wenngleich der Kundenkreis deutlich geringer ausfällt. Apple richtet sich nämlich ausschließlich an Unternehmen, welche sich hierfür zusätzlich noch bewerben müssen. Da normale Anwender ihren Mac nicht so häufig wechseln wie das Smartphone, sah Apple vermutlich keine große Nachfrage voraus und entschied sich daher für eine andere Zielgruppe. Unternehmen, die ein solches Mac-Abo abschließen möchten, sind im Falle des neuen MacBook Pro 14" ab 60 Dollar monatlich dabei, das MacBook Pro 16" ist ab 75 Dollar zu haben. Die Abwicklung der Finanzierung/Miete erfolgt nicht durch Apple selbst, das Unternehmen wählte stattdessen CIT als Partner . Hat man sich erfolgreich beworben und einen Mac bestellt, kann nach 90 Tagen der erste Umtausch bzw. die Rückgabe des Gerätes erfolgen.