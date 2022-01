Twitter, WhatsApp und Tumblr: iOS-Apps bald mit einigen Neuerungen

Tumblr reagiert auf sensible Inhalte

Twitter platziert Suchmaske im Home-Tab, WhatsApp verbessert das Abhören von Sprachnachrichten

Stillstand können sich Soziale Netzwerke und Messenger-Dienste nicht leisten: Die Konkurrenz ist zu groß und die Anforderungen an intuitiv zu bedienende und zugleich mit umfassenden Features ausgestatteten Apps nehmen weiter zu. Auffallend ist, dass viele Anbieter Neuerungen zuerst in der iOS-App anstoßen und auf Rückmeldungen hoffen. Manchmal sind es aber auch die Richtlinien des App Store, welche Änderungen notwendig machen – Tumblr beispielsweise zeigt Ergebnisse für sensible Inhalte nicht länger standardmäßig an.Apples strenge Auflagen bei der Einreichung von Apps bereiteten auch dem Sozialen Netzwerk Tumblr Probleme. In einem Blog-Beitrag erklärte das Unternehmen, dass bestimmte Suchanfragen nicht länger mit passenden Ergebnissen einhergingen oder zu einer entsprechenden Meldung führten. Apple habe Tumblr dazu angehalten, angemessen auf sensible Inhalte zu reagieren – bestimmte Suchbegriffe waren daher tabu. Das betraf einerseits ausgewählte Körperteile, deren Beschreibung offensichtlich der Findung pornografischen Materials dienten, andererseits wurden auch andere Themenkomplexe davon berührt: Suchanfragen nach bestimmten psychischen Krankheiten wie Essstörungen, Süchte und Depressionen gingen ins Leere; Begriffseingaben über Rassismus, Sexismus, häusliche Gewalt und Suizidprävention zeitigten ebenfalls keine (passenden) Ergebnisse. Nun rudert Tumblr wieder ein wenig zurück: Anwender erlangen Zugriff auf Inhalte dieser Art, wenn sie dies explizit wünschen und in den Einstellungen der App aktivieren.Twitter experimentiert ebenfalls mit der Suchfunktion – allerdings geht es hierbei lediglich um die Suchmaske, welche bei ausgewählten Nutzern nun direkt im Home-Tab der iOS-App zu sehen ist. Wer davon betroffen ist und keinen Gefallen an der Änderung findet, kann jedoch zur altbekannten Ansicht zurückkehren. WhatsApp wiederum schließt mit einer Neuerung zur Konkurrenz auf: In der neuen Beta-Version lassen sich Sprachnachrichten für einige Tester auch dann anhören, wenn der Chat-Verlauf verlassen wird. Das ist vor allem bei langen Nachrichten praktisch und dürfte in Kürze für alle Anwender zur Verfügung stehen.