Tweetbot 5: Dark-Mode für OLED-iPhones, erweiterter GIF-Support und mehr

Giphy-Integration und haptisches Feedback

Tweetbot bringt in Version 5 eine Reihe neuer Features und optischer Auffrischungen mit. Sowohl der Profil-Bereich als auch die Tweet-Status-Details bieten ein modernisiertes Design. Zudem können Nutzer jetzt auch einen neuen Dark-Mode des User Interface aktivieren, der speziell für die OLED-Displays von iPhone X, iPhone Xs und iPhone Xs Max optimiert wurde. Auch das App-Icon ist neu. Die Softwareschmiede Tapbots hat es optisch an die macOS-Variante von Tweetbot (App Store: ) angepasst.Außer Änderungen an der Benutzeroberfläche und weiteren grafischen Elementen enthält Tweetbot 5 auch erweiterte Funktionen, die das Nutzungserlebnis verbessern sollen. Die Compose-Ansicht etwa unterstützt über die Giphy-Integration fortan GIFs. Zudem lassen sich Bilder mit Beschreibungen versehen.Tweetbot spielt Videos in der Timeline von jetzt an automatisch ab. Wer das Autoplay-Feature für Medieninhalte nicht möchte, kann es in den Einstellungen deaktivieren. Anwender haben außerdem die Möglichkeit, haptisches Feedback für bestimmte Aktionen zu aktivieren. Tweetbot 5 für iPhone, iPad und iPod touch benötigt mindestens iOS 10.3. Die Anwendung kostet 5,49 Euro (App Store: ).