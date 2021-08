Apple-Event im September: Neuer Hinweis von Apple-Führungspersönlichkeit

Lisa Jackson gibt Event-Hinweis

Neue iPhones, iPads, Macs und AirPods erwartet

Zuletzt gab es Gerüchte um ganze drei Apple-Events in absehbarer Zukunft. Laut einer Meldung könnte es sogar zu drei Apple-Produktvorstellungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten kommen. Dass mindestens ein Event stattfindet, gilt angesichts des iPhone 13 als so gut wie sicher – und bei Apple scheinen die Vorbereitungen dafür schon im vollen Gang zu sein.Der neue Event-Hinweis stammt nicht von einer Gerüchtemeldung, sondern von einem kürzlich aktualisierten Twitter-Profilbild. Es geht um den Account von Lisa Jackson – sie ist bei Apple die Verantwortliche für die Bereiche Umwelt und Soziales. Jacksons neues Foto zeigt sie im Schneidersitz, während im Hintergrund offenbar Aufbauarbeiten für eine Präsentation vonstatten gehen. Wer die Video-Vorstellungen von Apple der virtuellen Events seit Corona kennt, wird sich an den großen runden Präsentationsraum mit der markanten Deckenbeleuchtung erinnern.Das Equipment im Hintergrund erinnert an Konzerte, TV-Übertragungen oder sonstige Events, für die Kameras und Beleuchtungsvorrichtungen zum Einsatz kommen. Jackson hat zwar keinen Kommentar zum Tweet hinzugefügt, doch die vermittelte Botschaft lässt sich unschwer erkennen: Apple bereitet das bevorstehende Produkt-Feuerwerk für den Herbst vor.Ob es jedoch tatsächlich zu drei Apple-Veranstaltungen im nächsten Monat kommt, bleibt abzuwarten. Apple lässt bei entsprechenden Events normalerweise mehr Zeit zwischen den einzelnen Produktvorstellungen – also beispielsweise iPhones im September und Macs im Oktober. Den Anfang macht voraussichtlich die kommende iPhone-Generation im September. Zusätzlich zum iPhone 13 könnte Apple auch neue iPads (Einsteiger-iPad, iPad mini) und die AirPods 3 vorstellen.Auf Apples Mac-Agenda steht bisherigen Berichten zufolge ein runderneuertes MacBook Pro mit 14- und 16-Zoll-Display sowie einem besonders leistungsstarkem M1X-Chip. Laut der jüngsten Prognose von Bloomberg-Journalist Mark Gurman plant Apple zudem einen neuen Mac mini mit M1X-Chip für die nahe Zukunft. Ein großer iMac mit Apple-Silicon-Chip sei hingegen vorerst nicht zu erwarten.