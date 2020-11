Touch Bar mit Force Touch? Apple beschreibt neue Funktionen in Patentschrift

Umstritten: die Touch Bar

Patent geht auf Force Touch bei der Touch Bar ein

Apple blickt auf eine durchaus wechselvolle Geschichte, was drucksensitive Bauteile anbelangt: Das iPhone 6S war das erste Smartphone, das 3D Touch unterstützte – einige Generationen später kam das Feature nicht mehr zum Einsatz und wurde durch ein simples haptisches Feedback ersetzt. Ein ähnliches Schicksal wurde auch der Apple Watch zuteil. Beim Mac sieht die Lage hingegen etwas anders aus: Moderne MacBooks verfügen über ein drucksensitives Trackpad (Force Touch) und das Magic Trackpad 2 ermöglicht diese Funktion auch für Desktop-Macs. Ein neues Patent lässt darauf schließen, dass Force Touch beim MacBook Pro bald noch bei einer anderen Komponente Einzug hält.2016 präsentierte Apple erstmals ein MacBook Pro mit Touch Bar – die OLED-Leiste ist berührungsempfindlich und passt einzelne Bedienelemente dynamisch an das ausgeführte Programm an. Außerdem kann der Anwender die angezeigten Piktogramme zum Teil individualisieren. Da die Touch Bar die Funktionstasten ersetzt, löst der schmale Bildschirm aber nicht nur Begeisterung bei Nutzern aus. Im alltäglichen Betrieb lenke die Leiste oft ab oder sei schlichtweg unpraktisch, monieren Kritiker.Apple denkt aber wohl nicht daran, sich von der Touch Bar zu trennen – im Gegenteil: Das Unternehmen reichte ein neues Patent bei der zuständigen US-Behörde ein, das die Möglichkeit einer drucksensitiven OLED-Leiste vorsieht:Die fehlende Unterstützung von Force Touch war immer wieder Teil der Kritik, die gegen die Touch Bar vorgebracht wurde. So könnte das Feature die präzisere Positionierung von Schiebereglern ermöglichen und beispielsweise mit einer Erleichterung bei der Arbeit mit langen Videos einhergehen – sofern der Nutzer derlei Funktionen nicht ohnehin mit dem Trackpad ausübt. Außerdem ließen sich bestimmte Bedienelemente auf diese Art „doppelt belegen“. Ob und wann Apple diese Technologie tatsächlich umsetzt, ist ungewiss. Die Touch Bar dürfte Besitzern eines MacBook Pro aber noch auf absehbare Zeit begleiten.