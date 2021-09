"Today at Apple"-Sessions starten wieder in den Apple Stores

Kreative Workshops leben wieder auf

Sessions zu den Themen Fotografie, Video und Musik

Programmieren mit "Swift Playgrounds"

Die Apple Stores sollen bekanntlich mehr sein als reine Verkaufsstellen, in denen man auf die Schnelle iPhones, iPads und Macs erwerben kann. Apple veranstaltet in den hauseigenen Ladengeschäften daher unter anderem kostenlose Workshops, in deren Mittelpunkt das kreative Arbeiten mit Geräten aus Cupertino steht. Dieses Angebot liegt allerdings seit Langem brach, weil die Apple Stores wie der Einzelhandel insgesamt wegen der Corona-Pandemie strikten Einschränkungen unterworfen waren.Mittlerweile hat sich die Lage in vielen Regionen deutlich entspannt, was insbesondere Fortschritten bei den Impfkampagnen zu verdanken ist. Apple hält deshalb jetzt den Zeitpunkt für gekommen, die "Today at Apple"-Sessions als Präsenzveranstaltungen aufleben zu lassen. In Deutschland sowie Frankreich, Italien, den Niederlanden, der Türkei, Belgien und im Vereinigten Königreich bieten ab sofort zahlreiche Apple Stores wieder kreative Workshops an. In den Vereinigten Staaten hingegen gibt es in Apples hauseigenen Ladengeschäften weiterhin keine derartigen Veranstaltungen.Das Workshop-Angebot in den deutschen Apple Stores umfasst wie früher eine große Bandbreite verschiedener Themen aus den Bereichen Fotografie, Video und Musik sowie Kunst und Design. Apples Mitarbeiter vermitteln unter anderem grundlegendes Fotowissen und informieren über visuelle Erzähltechniken. In "Foto Labs" und "Foto Safaris" geht es beispielsweise um ausdrucksstarke Porträts und Familienbilder, aber auch um Architektur. In Sachen Video stehen Filmtrailer und Spielereien mit Zeitlupe und Zeitraffer auf dem Programm. Eine "Today at Apple"-Session ist zudem der Arbeit mit iMovie gewidmet. Im Audiobereich gibt es Workshops zu GarageBand, außerdem wird den Teilnehmern das Aufnehmen von Podcasts nähergebracht. Darüber hinaus finden einige Veranstaltungen zu kreativen Ausdrucksmöglichkeiten beim Zeichnen, Malen und Designen mit iPad und Mac statt.An Kinder ab zwölf Jahren richtet sich eine "Today at Apple"-Session zum Thema "Swift Playgrounds". In dem 60-minütigen Workshop erlernen die Teilnehmer auf einem iPad die Grundlagen der Programmierung. Darüber hinaus gibt es einige Lehrgänge, in denen man iPhone, Mac und das Magic Keyboard für iPad näher kennenlernen kann. Die Übersicht aller kostenlosen Workshops ist auf der "Today at Apple"-Webseite zu finden. Apple weist darauf hin, dass alle Teilnehmer während der Workshops einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen, das gilt auch für Kinder.