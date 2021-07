Neue „Today at Apple“-Workshops jetzt auch auf YouTube: Charlie Brown zeichnen

„Today at Apple“-Sessions auf YouTube

Erstes Video online: Charlie Brown zeichnen

Die Peanuts

Apple rühmt sich gerne der einfachen und intuitiven Bedienung der eigenen Geräte. Angesichts der Fülle an Funktionen, mit denen macOS, iOS und andere Betriebssysteme des Unternehmens aufwarten, trifft diese Einschätzung aber nur noch bedingt zu: Viele Features erschließen sich nicht auf Anhieb und sind gut in den Tiefen der Systemeinstellungen versteckt. Für diese Fälle wartet Apple jedoch mit einem recht niedrigschwelligen Zugang zu unbekannten Funktionen auf: Im Rahmen der „Today at Apple“ genannten Workshops bietet das Unternehmen ein kostenloses Kursangebot in den Apple Stores an, das sich vor allem an Einsteiger richtet. Nun dehnt der Konzern das Angebot weiter aus – und stellt Workshops online.Wer Hilfe und Unterstützung zu Funktionen seines iPhones, iPads oder Macs sucht, wird oftmals im Internet fündig: Support-Foren und Dokumente von Apple schaffen in vielen Fällen Klarheit. Ein besonderes Highlight sind aber die „Today at Apple“-Workshops: Sie finden in den Apple Stores statt; für die Teilnahme bedarf es einer kostenlosen Buchung auf der Internetseite des Unternehmens. Aktuell streamt der Konzern diese Kurse: Apple beschränkt sich momentan vor allem darauf, die Grundlagen für die Bedienung eines Macs, iPhones oder iPads zu vermitteln. Nun geht das Unternehmen einen Schritt weiter und möchte neue Sessions direkt auf seinen YouTube-Kanal hochladen.Wie CNET berichtet, möchte Cupertino ein breites Angebot an unterschiedlichen Kursen auf YouTube bereitstellen. Themenschwerpunkte seien Fotos, Videos, Kunst sowie Design. Das erste Video steht bereits zur Verfügung, wenngleich noch nicht auf Apples deutschem Kanal: Das Unternehmen beschreibt, wie man mithilfe eines iPads, der Pages-App und dem Apple Pencil ein Charakter der beliebten Comic-Seriezeichnet.Eine professionelle Künstlerin zeigt in vielen kleinen und überschaubaren Schritten, wie ein möglichst originalgetreues Abbild von Charlie Brown in dem Dokument landet. Wann weitere Videos von Apple folgen, wollte das Unternehmen nicht preisgeben.