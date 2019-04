Tipp: iPhone-Screenshots schneller mit Apps teilen

Mit einem längeren Fingertipp direkt zum Teilen-Menü

Wie Nutzer Screenshots erstellen können

Apple führte mit iOS 11 die Möglichkeit ein, per iPhone oder iPad aufgenommene Screenshots direkt nach der Erstellung zu bearbeiten. Nutzer können den jeweiligen Screenshot direkt im Anschluss an die Aufnahme zum Beispiel beschneiden, bestimmte Stellen mit Stift-Werkzeugen markieren oder via Lasso-Tool weitere Änderungen vornehmen. Auch das Teilen-Menü lässt sich über die erweiterte Bearbeitungsansicht für Screenshots anwählen. Um zum angesprochenen Menü zu kommen, ist es jedoch nicht nötig, erst zu der Bearbeitungsoberfläche zu wechseln.Wer den kleinen Umweg über die Bearbeitung-Ansicht für Screenshots nicht gehen möchte und stattdessen direkt das Teilen-Menü benötigt, tippt mit dem Finger einfach einen kleinen Moment auf das links unten eingeblendete Screenshot-Bild. Während ein kurzer Fingertipp zur Bearbeitungsoberfläche führt, ruft ein längerer Fingertipp direkt die Teilen-Ansicht auf.Anwender können im Teilen-Menü beispielsweise wählen, an welche anderen Apps die jeweilige Aufnahme geschickt werden soll. So lassen sich Schnappschüsse zum Beispiel schnell mit Freunden bei WhatsApp teilen oder zu einem Cloud-Dienst hochladen, ohne dazu extra in die Bearbeitungsansicht wechseln zu müssen.Screenshots lassen sich bei neueren iPhones ohne Homebutton über einen gleichzeitigen Klick auf den Power-Button und den Lauter-Knopf erstellen. Bei älteren iPhones klicken Anwender zur gleichen Zeit auf den Ein/Aus-Schalter und den Homebutton.