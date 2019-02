Tipp: iPhone-Wecker per Apple Watch deaktivieren

Apple Watch stellt iPhone-Wecker ruhig

Viele Nutzer der Apple Watch dürften die Aufwachprozedur mit Uhr am Handgelenk bereits kennen. Wenn sich der Wecker der Smartwatch bemerkbar macht, genügt es, das Display der intelligenten Uhr für zwei Sekunden etwa mit der Hand zu verdecken – schon ist der Alarm deaktiviert. Doch das Vorgehen funktioniert nicht nur mit dem Alarm der Apple Watch, sondern auch mit dem iPhone-Wecker.Wer eine Apple Watch am Handgelenk trägt und den Alarm eines iPhones ausstellen möchte, muss dazu lediglich den Screen der Uhr für zwei Sekunden zum Beispiel mit den Fingern zudecken – genau wie beim Wecker der Uhr. Das iPhone erkennt automatisch, dass der Anwender die Aktion an der Apple Watch durchführt und deaktiviert den Wecker. Auch Anrufe lassen sich auf diese Weise stummschalten.Anwender können den morgendlichen iPhone-Wecker schnell am Handgelenk ausschalten, ohne mit der Hand extra auf dem Nachttisch nach dem Smartphone tasten zu müssen. Dies birgt natürlich die Gefahr, dass die Deaktivierung des Alarms zu einfach vonstatten geht und Anwender nach einem kurzen Hochschrecken direkt wieder weiterschlafen.Das Handauflegen funktioniert übrigens nicht auf dem iPhone-Display. Es ist explizit eine Apple Watch vonnöten.