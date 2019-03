Tipp: Wie sich Apple-Watch-Backups vom iPhone löschen lassen

Watch-Backups über die iOS-Einstellungen entfernen

Einstellungen > Allgemein > iPhone-Speicher

Welche Inhalte zum Backup der Apple Watch gehören

Apple-Watch-Nutzer kennen das enge Zusammenspiel zwischen der intelligenten Armbanduhr und dem iPhone. Dazu gehören auch regelmäßige Backups, die Apples Smartwatch automatisch auf dem iPhone anfertigt. So lassen sich Datensicherungen im Fall der Fälle schnell und einfach vom iPhone auf das jeweilige Modell der Apple Watch übertragen. Übrigens erstellt die Uhr auch jedesmal ein Backup, wenn Nutzer die gesamten Daten der Apple Watch löschen beziehungsweise einen Werksreset durchführen.So kann sich mit der Zeit eine gewisse Menge an Watch-Daten auf dem iPhone ansammeln. Da Nutzer im Falle eines knapper werdenden iPhone-Speicherplatzes naturgemäß an jeglichen Möglichkeiten zum Speichersparen interessiert sind, lassen sich die Daten der Apple Watch manuell vom iPhone löschen. Die entsprechende Option findet sich in den iOS-Einstellungen.Wer alle oder nur einige bestimmte Watch-Backups vom iPhone löschen möchten, wählt dazu:1). In der Liste aller aufgezeigten Apps, die Speicherplatz auf dem jeweiligen iPhone belegen, befindet sich auch der Bereich für die Apple Watch. Wenn Nutzer in der Vergangenheit schonmal eine ältere Apple Watch durch eine neuere ersetzt haben, werden mehrere Modelle von Apples smarter Armbanduhr angezeigt.2) Das Löschen des gewünschten Backups funktioniert – wie von diversen anderen iOS-Anwendungen gewohnt – mit einem Wisch von rechts nach links, gefolgt von einem Fingertipp auf den roten „Löschen“-Button.3) Alternativ lassen sich auch alle hinterlegten Watch-Backups auf einen Rutsch entfernen. Dazu tippt der Anwender ganz unten im aufgerufenen Watch-Bereich des iPhone Speichers auf „Entferne alle Backups“.Einzelne Backups der Apple Watch belegen in der Regel zwar nicht allzu viel Speicher – trotzdem ist einiges an Inhalten in den Sicherungen enthalten. Unter anderem zählen App-spezifische Daten von Apple- und Drittanwender-Anwendungen, Anordnungen der Apps auf dem Home-Bildschirm, Musik-Playlisten, Uhreneinstellungen und Daten zu Gesundheit sowie Fitness dazu. Kredit- oder Debitkarten für Apple Pay und Kopplungen mit Bluetooth-Geräten werden dagegen vom Backup nicht berücksichtigt.