Tim Cook berät Donald Trump: Innovative Weiterbildungsangebote für Arbeitskräfte

Strategie für innovative Weiterbildungsangebote

Jay Box, President, Kentucky Community and Technical College System

Walter Bumphus, President & CEO, American Association of Community Colleges

Jim Clark, President & CEO, Boys & Girls Clubs of America

Tim Cook, CEO, Apple

Tom Donohue, CEO, U.S. Chamber of Commerce

Juanita Duggan, President & CEO, National Federation for Independent Business

Elizabeth Goettl, President & CEO, Cristo Rey Network

Marillyn Hewson, Chairman, President, & CEO, Lockheed Martin

Eric Holcomb, Governor, Indiana

Barbara Humpton, CEO, Siemens USA

Al Kelly, CEO, Visa

Vi Lyles, Mayor, Charlotte, North Carolina

Bill McDermott, CEO, SAP America

Sean McGarvey, President, North America’s Building and Trades Unions

Doug McMillon, President & CEO, Walmart

Craig Menear, Chairman, President, & CEO, Home Depot

Michael Piwowar, Executive Director, Milken Institute

Scott Pulsipher, President, Western Governors University

Kim Reynolds, Governor, Iowa

Ginni Rometty, Chairman, President, & CEO, IBM

Scott Sanders, Executive Director, National Association of State Workforce Agencies

Johnny C. Taylor, Jr., President & CEO, Society for Human Resource Management

Jay Timmons, President & CEO, National Association of Manufacturers

Sheree Utash, President, WSU Tech

Marianne Wanamaker, Professor, University of Tennessee

Tim Cook zeigt sich erneut politisch aktiv. Der Apple-Chef schließt sich einer neuen Beratergruppe der US-Regierung an, die vom Handelsministerium der USA bekanntgegeben wurde. Das American Workforce Policy Advisory Board umfasst 25 hochrangige Vertreter aus Wirtschaft, Politik und dem Bildungssektor. Tim Cook zählt zu den Wirtschaftsrepräsentanten, die der Trump-Regierung mit ihrer Erfahrung und ihrem Fachwissen bei Schulungsprogrammen für Schüler und Arbeitskräften unterstützend zur Seite stehen sollen. Auch IBM-CEO Ginni Rometty ist vertreten.Die Vorschläge der Beratergruppe richten sich an den „National Council for the American Worker“. Dabei handelt es sich um ein Gremium des Weißen Hauses, das sich um „erschwingliche, relevante und innovative“ Bildungs- sowie Weiterbildungsangebote für Schüler, Studenten, Auszubildende und Arbeitskräfte in den USA kümmert Vor allem die Herausforderungen der globalisierten und zunehmend auch digitalisierten Arbeitswelt zählen zu den Themenschwerpunkten des Beirats. Da es aufgrund von Umwälzungen auf dem Jobmarkt hin zu mehr Technologie, Automation und künstlicher Intelligenz immer neue Ansprüche an die Fertigkeiten und Kompetenzen von Arbeitskräften gebe, seien entsprechend innovative Schulungsprogramme vonnöten, so das Council.US-Präsident Donald Trump führte das Council im Juli 2018 ein. Der amerikanische Handelsminister Wilbur Ross leitet den National Council for the American Worker gemeinsam mit Präsidententochter und -beraterin Ivanka Trump.Folgende Mitglieder zählen zum American Workforce Policy Advisory Board: