Trump mahnt Apple zur Produktion im eigenen Land – aufgrund der Zölle

Zölle und ihre Folgen

Trump will Produktionen ins eigene Land holen

Ein neuer Tweet des US-amerikanischen Präsidenten ruft Apple dazu auf, mehr Geräte in den USA zu produzieren. Dabei argumentiert Trump, durch die Strafzölle Chinas erhöhten sich die Preise für die Apple-Produkte, die der Konzern im Land der Mitte herstellen lasse. Daher glaubt er, es sei günstiger, in den USA zu fertigen.In der Vergangenheit hatte Donald Trump auf diverse Rohstoffe und Waren aus anderen Ländern Strafzölle erheben lassen. Darunter fallen China, die EU und seit neuestem die Türkei. Die betroffenen Staaten reagierten ihrerseits mit Gegenzöllen auf US-Produkte. Zudem rief der türkische Präsident Erdogan seine Bevölkerung dazu auf, statt Apples iPhones doch etwa Produkte des Wettbewerbers Samsung zu kaufen. Die Europäische Union hat im Gegenzug Sonderzölle auf Jeans, Motorräder und Whiskey aus den Staaten erhoben. Trump kündigte bereits an, auch europäische Fahrzeuge mit einer Sonderabgabe zu belegen. Bei dem Hin-und-Her könnten in einer weiteren Runde bald auch amerikanische Smartphones in die Liste der EU gelangen. Der Erfolg der Trump'schen Zollpolitik ist umstritten. Der Motorradhersteller Harley-Davidson bewegte sich etwa in die gegengesetzte Richtung und kündigte an, Produktionen nach Indien zu verlagern. Damit entgehe man den nun höheren Preisen für Rohstoffe und der europäischen Strafabgabe für Motorräder, so die Begründung. Trump reagierte darauf gereizt.Der US-Präsident vermutet in dem Tweet, dass die Preise für Apple-Produkte aufgrund der Zölle steigen werden. Als "einfache Lösung", bei der keine Abgaben anfielen und sogar ein Steueranreiz für Apple herausspringe, präsentiert er die Produktionsverlagerung in die USA. Er fordert den Technologiekonzern auf: "Stellt eure Produkte in den Vereinigten Staaten statt in China her. Beginnt jetzt mit dem Bau neuer Werke." Apple produziert bisher den Mac Pro in den USA, der seit 2013 nicht mehr auf den aktuellen technischen Stand gebracht wurde. CEO Tim Cook hat bereits angekündigt im Stammland weitere Standorte aufzubauen und mehr Mitarbeiter einzustellen. Apple werde in den nächsten fünf Jahren 350 Milliarden Dollar zur US-Wirtschaft beitragen, kündigte der Konzern Anfang des Jahres an. 10 Milliarden Dollar will Apple alleine in neue Rechenzentren stecken, zudem sollen in den Staaten 20.000 neue Jobs entstehen.