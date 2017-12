Tim Cook: Technologie und Humanität in Einklang bringen

China ist Apples zweitwichtigster Markt

Zwiespalt zwischen Geschäft und Firmenprinzipien

China ist nach Nordamerika für Apple inzwischen der zweitgrößte Absatzmarkt. Entsprechend viel Aufmerksamkeit lässt Tim Cook dem Chinageschäft des Konzerns zuteil werden. Der CEO sprach auf Chinas World Internet Conference (WIC) jetzt im Rahmen einer Keynote nicht nur über Wirtschaftsthemen, sondern auch über Privatsphäre, Sicherheit und Humanität – allesamt Dinge, über die im Reich der Mitte zum Teil andere Ansichten vorherrschen als im Westen.Cook pries auf der Konferenz, die die Vorstellung der chinesischen Regierung von einem noch kontrollierteren Internet proklamieren soll, Apples Errungenschaften für den chinesischen Arbeitsmarkt an. Der Konzern helfe dabei, mehr als 5 Millionen Jobs im asiatischen Land aufrecht zu halten. Dazu zählen 1,8 Millionen lokale App-Entwickler für Apples Plattformen. Cook sieht sich wirtschaftlich auf einer Schiene mit Chinas Kurs: „Das Thema dieser Konferenz, nämlich eine digitale Wirtschaft für Offenheit und geteilte Vorzüge zu entwickeln, ist eine Vision, die Apple teilt.“Cook sieht vor allem Augmented Reality als entscheidende Technologie der Zukunft. Etwaige moralische Bedenken lässt der Apple-Chef diesbezüglich nicht gelten: „Viel wurde über die möglichen Nachteile von AR bereits gesagt. Aber ich sorge mich nicht darum, dass Maschinen wie Menschen denken. Vielmahr sorge ich mich um Menschen, die wie Maschinen denken.“ Es sei die Aufgabe von jedem Einzelnen in der IT-Branche, Technologie mit „Humanität und unseren Werten zu durchtränken.“Abseits der ökonomischen Interessen tun sich für westliche Unternehmen wie Apple im Reich der Mitte immer wieder Herausforderungen auf, die oftmals nur schwer mit den jeweiligen Firmenprinzipien bezüglich Bürgerrechten und Datenschutz vereinbar sind. Apple etwa geriet zuletzt in die Kritik, als der Konzern mit der chinesischen Regierung kooperierte und den Sprach-Messenger Skype aus dem App Store in China entfernte. Cook entgegnete den kritischen Stimmen seinerzeit mit der Feststellung, sich lediglich an die Gesetze zu halten, die der jeweilige Markt vorgibt.Trotzdem warb der Apple-Chef auf der Konferenz für mehr Offenheit bei zukünftiger Technologie. Außer Kreativität und Sicherheitsfunktionen, die Nutzer beschützen, gehe es bei Technologieprodukten auch um die Gewährleistung der Privatsphäre von Anwendern.Marktexperte Kirk Boodry von New Street Research sieht in Cooks Vorstoß keine reale Chance auf Veränderung: „Es ist interessant, Apple und Google auf der WIC vertreten zu sehen, aber wir erwarten dadurch keine Änderung bei Chinas Online-Politik.“ Dafür sei das Vorgehen der Regierung vor allem wirtschaftlich zu erfolgreich. Mit der Alibaba Group und Tencent Holdings kommen zwei der fünf wertvollsten Börsenunternehmen in China aus dem Reich der Mitte.