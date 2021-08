Thunderbolt 5: Intel plant Verdopplung der Datenrate - erste Details des kommenden Standards geleakt

USB-Datenraten von maximal 80 Gigabit/Sekunde



Quelle: AnandTech

Höhere Bandbreite durch Übertragung von 1,5 Bit pro Takt

Erster Test-Chip arbeitet in Intels Entwicklungslabor

Mit einer maximalen Bandbreite von 40 Gigabit/Sekunde ist Thunderbolt 3 hinreichend leistungsfähig, um gleichzeitig einen 4K-Monitor anzusteuern, Daten via PCIe und USB in hoher Geschwindigkeit zu übertragen sowie LAN-Verbindungen zu nutzen. Mit dem kommenden Standard Thunderbolt 4 ändert sich daran nichts, denn die Datenrate bleibt gleich, allerdings wird der Funktionsumfang erweitert. Mehr Speed soll es jedoch bei der fünften Generation geben.In einem Tweet hat ein hochrangiger Intel-Mitarbeiter einige Spezifikationen von Thunderbolt 5 verraten. Der Beitrag von Executive Vice President Gregory Bryant wurde zwar umgehend wieder gelöscht, Anandtech konnte die in den auf Twitter geteilten Fotos enthaltenen Informationen und Grafiken allerdings sicherstellen. Eines der Bilder zeigte ein Poster mit dem Titel "80G PHY Technology". Das deutet darauf hin, dass Intel an den technischen Grundlagen für Datenraten bis zu 80 Gigabit/Sekunde arbeitet. Bekräftigt wird das durch die Information, USB 80G solle das existierende USB-C-Ökosystem unterstützen, also die bekannten Steckverbindungen nutzen und abwärtskompatibel sein.Unterschiede zu Thunderbolt 3 und 4 wird es hingegen bei der Art der Übertragung geben. Beim Physical Layer (PHY) soll dem gelöschten Tweet zufolge Pulse Amplitude Modulation 3 (PAM-3) zum Einsatz kommen. Bei diesem Verfahren werden anders als etwa beim herkömmlichen NRZ (Non Return to Zero) nicht zwei Zustände (0 und 1) übermittelt, sondern deren drei (+1, 0 und -1). Bei jedem Taktzyklus gehen so 1,5 Bits über die Leitung, während es bei NRZ naturgemäß nur ein Bit ist. Möglich wäre auch der Einsatz von PAM-4, das zwei Bit pro Takt überträgt. Allerdings weist diese Technik einige Einschränkungen auf, welchen Intel offenbar aus dem Weg gehen möchte. Genutzt wird PAM-4 beispielsweise bei PCI Express 6, Pulsamplitudenmodulation kommt zudem beim Ethernet-Standard 10GBase-T zum Einsatz.Laut den von Bryant geposteten Bildern arbeitet ein erster Test-Chip bereits im Labor des CPU-Giganten, die Ergebnisse sind vielversprechend. Von der Serienreife ist Thunderbolt 5 allerdings noch weit entfernt. Allzu großen Druck dürfte Intel bei der Entwicklung des kommenden Standards nicht verspüren, denn bislang sind kaum Geräte mit Thunderbolt 4 auf dem Markt. Apple verbaut ebenso wie andere Computerhersteller nach wie vor Thunderbolt 3, wann die nächste Schnittstellengeneration in den Macs zu finden sein wird, ist derzeit nicht bekannt.