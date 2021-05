Bericht: Mac Mini 2021 in neuem Design – flacher, schneller, mehr Anschlüsse

Prozessor und Anschlüsse

Neues Design, weniger Alu, mehr Reflexionen

Das Design des Mac mini wirkt zwar nicht altbacken, im Vergleich zu den anderen Mac-Baureihen ist es aber dennoch alt. Auf die "flache Schachtel"-Optik hatte Apple bereits 2010 umgestellt, bereits ein Jahr später verschwand dann auch noch das optische Laufwerk. Zwischendrin gab es den Mac mini in dunklem Gewande, die M1-Variante setzt hingegen wieder auf helles Aluminium. Angeblich stehen aber wichtige Neuerungen an. Bloomberg berichtete beispielsweise erst kürzlich, Apple arbeite an einer neuen Generation des kompakten Macs, besagtes Projekt trage den Code "J374". Die Rede war von zusätzlichen Anschlüssen sowie mehr Leistung. Auch der Leaker Jon Prosser meldet sich nun zu Wort und verkündet, was er zur Zukunft des Mac mini erfahren haben will.Zum Einsatz soll demnach ein M1X-Chip kommen. Vorausgesetzt es handelt sich dabei um den Prozessor des nächsten MacBook Pro 16", so kann man sich auf eine Verdopplung der Performance freuen. Im Grafikbereich ist sogar von noch stärkeren Zuwächsen auszugehen. Laut Prosser setzt Apple beim Mac mini M1X zudem auf 4x statt 2x USB 4 / Thunderbolt sowie weiterhin auf 2x USB-A, Ethernet und HDMI. Mit Strom versorgt werde der Mac mini per magnetischem Stecksystem, wie man es auch vom neuen iMac M1 her kennt.Das Design wandle sich ebenfalls, so Prosser. Anstatt den bisherigen Alu-Look beizubehalten, komme eine "Plexiglas-ähnliche" reflektierende Oberfläche zum Einsatz. Gleichzeitig schrumpfen die Abmessungen, denn der Mac mini M1X soll flacher sein. Außerdem ist im Gespräch, dass Apple mehr Farbvielfalt anbieten und sich an den Varianten des neuen iMacs orientieren könnte.Keine Informationen kennt Prosser zum genauen Zeitplan – lediglich eine Vorstellung im laufenden Jahr gilt ihm zufolge als sicher. Die Zeit des Mac mini mit Intel-Prozessoren, noch immer bietet Apple jenes Modell zu Preisen ab 1259 Euro an, dürfte dann aber wohl endgültig abgelaufen sein.