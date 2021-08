Test Focal Clear Mg: Dieser passive Over-Ear Kopfhörer zeigt Bluetooth die Rote Karte

Kompakt

Marke Focal Bezeichnung Clear Mg Art Over-Ear Kopfhörer, offen, Kabel Empf. Preis (€) 1.500 Verfügbarkeit sofort

„ich habe mich für ein anderes Modell XY entschieden, weil der einfach cool aussieht und Bluetooth hat“.

„Nö, bei Amazon geordert. Klingt geil.“

Wenn jemand gefragt wird, was ihm oder ihr an einem Kopfhörer wichtig ist, lautet die erste Antwort mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass er gut klingen muss. Aber guter Klang ist ein sehr relatives und subjektives Kriterium. Tatsächlich entscheiden die meisten Normalanwender beim Kauf von Kopfhörern letztlich doch eher nach praktischen Features wie kabellosem Betrieb, Portabilität oder auch nur nach dem Aussehen oder Markennamen. Der Klang rückt oft in den Hintergrund. Hauptsache, der erste Eindruck ist ok.Ich habe das mehr als nur einmal erlebt. Erst werde ich gefragt, welches meiner Meinung und Kenntnis nach der beste Kopfhörer der Preisklasse X ist. Wenn ich dann konkrete Beispiele aus meiner Hörpraxis nenne, werden die auch dankend angenommen, aber am Ende heißt es nicht selten,Und? Vorher angehört? …– oookay!Nun, warum auch nicht. Wirklich schlechte Kopfhörer gibt es heute kaum noch. Wer ein renommiertes Markenprodukt kauft, insbesondere bei Over-Ears, wird in aller Regel vom Klang nicht enttäuscht. Aber mit kleinen Kompromissen etwa bei der Verbindungsart (Kabel statt Bluetooth) hätte man dennoch einen deutlich natürlicheren und auch langfristig überzeugenderen Klang bekommen können. Das sagt mir: Die Klangqualität ist oft nur ein vorgeschobenes Scheinargument um einen persönlichen Qualitätsanspruch zu betonen, der eigentlich gar nicht so hoch ist.Falls Sie jetzt sagen, das träfe auf Sie ganz sicher nicht zu und Klang ist Ihnen tatsächlich und unbedingt das wichtigste Kriterium bei einem Kopfhörer, dann – und nur dann – sind Sie ein möglicher Kunde für Kopfhörer wie den hier getesteten Focal Clear Mg. Es sei denn, sie finden schon sein Design ausreichend für einen Kauf.Mit einem UVP von 1.500 Euro ist der Clear Mg definitiv kostspielig, in seiner Gattung aber eher in der Mittelklasse anzusiedeln. Focal selbst hat noch deutlich teurere Modelle im Angebot, momentan angeführt von dem Topmodell Utopia für 4.000 Euro, der einer der besten mir bekannten dynamischen Kopfhörer überhaupt ist.