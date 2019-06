Teil-Rückzug aus China: Apple prüft Abwanderung in andere Länder

Apple fragt Zulieferer nach Kosten für Produktionsverlagerung

Produktion soll auf mehr Schultern verteilt werden

Apple möchte sich einem Bericht zufolge unabhängiger von China als Fertigungsland der hauseigenen Produkte machen. Das Unternehmen aus Cupertino erwägt demzufolge, bis zu 30 Prozent der Produktion weg von China und hin zu anderen Ländern zu verlagern. Der Hauptgrund dafür sei Apples Vorhaben, vielfältigere Fertigungsoptionen verfügbar zu haben und nicht mehr so stark wie bisher auf China und die dortigen Wirtschaftsverhältnisse angewiesen zu sein. Auch der Handelskrieg zwischen China und den USA spiele bei Apples Strategie eine Rolle.Apple hat laut Nikkei bei verschiedenen Zulieferern angefragt, wie wie hoch die Kosten seien, wenn 15 bis 30 Prozent der jetzigen Produktionskapazität in China zukünftig in andere Länder wandern. Konkret richtete Apple entsprechende Anfragen an Foxconn, Pegatron, Wistron, Quanta, Compal und Inventec. Es gehe um die Herstellung von iPhones, iPads, MacBooks, AirPods und andere Apple-Produkten. Obwohl der Großteil der iPhone-Produktion von Foxconn in China übernommen wird, gibt es schon jetzt einige Fabriken in Indien und Brasilien, die einen Teil der iPhones-Fertigung (für bestimmte Märkte) übernehmen.Mehrere Faktoren bewegen das Unternehmen dazu, nach Alternativ-Staaten für die Fertigung zu suchen. Die steigenden Arbeitskosten und sinkenden Geburtenraten in China verunsichern Apple hinsichtlich der wirtschaftlichen Zukunft des Landes, so Nikkei. Zudem möchte sich Apple nicht nur bei den Zulieferern vor allzu viel Abhängigkeit von einzelnen Firmen bewahren – auch bei den Produktionsländern strebe Apple eine größere Vielfalt an und möchte die Fertigungslasten auf mehr Schultern als bisher verteilen. Apple würde sich so auch unabhängiger von Handelsauseinandersetzungen einzelner Länder (wie momentan die USA und China) machen und hätte im Bedarfsfall ein flexibleres Netzwerk an Zulieferern, die in mehreren Ländern operieren.