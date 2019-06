Trump und Cook treffen sich erneut hinter verschlossenen Türen

Lob für Cook – trotz unterschiedlicher Ansichten

Themen bekannt, Inhalte nicht

Es gibt nicht sehr viele Werte, bei denen die Trump-Administration und Apples Führung übereinstimmen – abgesehen von der unternehmensfreundlichen Steuerpolitik liegt man bei vielen gesellschaftlichen Themen wie beispielsweise Klimaschutz, Gleichberechtigung oder Einwanderung über Kreuz. Cook kommentierte diesen Umstand jüngst mit den Worten, tatsächlich sei man sich in einigen Bereichen sehr uneinig – dennoch dürfe man nicht aufhören, miteinander zu sprechen. Nur so sei es möglich, überhaupt etwas zu bewegen. Aus diesem Grund sucht Cook auch häufig Kontakt zur Regierung und ist unter anderem Mitglied des American Workforce Policy Advisory Board. Bemerkenswert dabei: Obwohl Cook häufig Positionen einnimmt, die in starkem Widerspruch zur aktuellen US-Politik stehen, gelingt es ihm dennoch, weiterhin als vertrauenswürdiger Ansprechpartner zu gelten.Einem Bericht des Politikmagazins Politico zufolge haben sich US-Präsident Donald Trump und Tim Cook erneut hinter verschlossenen Türen im Weißen Haus getroffen. Ivanka Trump zufolge lobte Cook als treibende Kraft – sowohl aufgrund seines Einflusses als auch seiner Hingabe für lebenslanges Lernen. Beim Treffen selbst dürfte es allerdings weiterhin keine große Einigkeit gegeben haben, denn einem Sprecher zufolge ging es vorrangig um Handel (Cook gilt als großer Gegner der US-Strafzollpolitik), Immigration (Cook kritisierte die aktuelle Einwanderungspolitik schon mehrfach in vehementer Weise), US-Investitionen sowie Privatsphäre.Über die genauen Inhalte des Gesprächs wurde natürlich nichts bekannt, Tim Cook dürfte aber erneut seine Position dargelegt haben, dass die Strafzölle gegen andere Länder vor allem dem eigenen Land schaden (siehe ). Als Vertreter eines der wichtigsten US-Unternehmen hat Cook durchaus Einfluss, schädliche Effekte auf Apple abzuwenden – beispielsweise war es bei der ersten Runde an Strafzöllen gegen China auffällig, dass Apples direkte Lieferkette komplett verschont blieb.