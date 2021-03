TechTicker: Neuer T+A Caruso Receiver, Canon EOS M50 Mark II, drei neue AOC Monitore, edle Kopfhörer und ein "Super Dock"

T+A MULTI SOURCE RECEIVER CARUSO R UND PASSENDE LAUTSPRECHER VORGESTELLT

„Mit dem Caruso R schließen wir eine offene Flanke in unserem Lifestyle-Lineup, indem wir die Philosophie hinter dem Caruso auch für Kunden zugänglich machen, die sich ein klassisches Stereosystem wünschen.“

DAN CLARK AUDIO AEON2 NOIRE LIEFERBAR UND EIN ON-EAR-GEHEIMTIPP

"klanglich weit über dem, was seine Preisklasse vermuten lässt"

CANON EOS M50 MARK II FÜR VLOGGER UND CONTENT CREATORS

Erstellen und Teilen von Inhalten auf jeder Plattform durch WLAN- und Bluetooth-Konnektivität

Videos im Hochformat zum direkten posten auf sozialen Medien

Clean HDMI-Ausgang für externe Aufzeichnung und Livestreaming in Full HD und 4K

YouTube Livestreaming über WLAN

EOS Webcam Utility für unkomplizierte Webcam Nutzung über USB

24,1 Megapixel APS-C-Sensor für atemberaubende Bilder und Videos in Full HD und 4K

Vielseitiger dreh- und schwenkbarer Touchscreen für vielfältige Aufnahmeoptionen

3,5-mm-Mikrofoneingang für professionelle Klangqualität mit externen Mikros

Kompatibel mit Objektiven für alle Perspektiven und Aufgabenstellungen

AOC: DREI HOCHAUFLÖSENDE DISPLAYS VON 28" BIS 31,5"

NUBERT: VIRTUELLER RUNDGANG DURCH DIE HÖRSTUDIOS

LMP USB-C SUPERDOCK BRINGT 15 PORTS AN DEN MAC

Die Herforder HiFi-Marke T+A hat ihre Produktsortiment um einen hochwertigen Multisource Receiver namens Caruso R erweitert. Während es sich bei dem bereits erhältlichen Caruso um ein All-In-One-Gerät mit integrierten Lautsprechern handelt, ist der Caruso R für den Anschluss externer Lautsprecher ausgelegt. Passend dazu hat T+A auch gleich zwei neue Lautsprechermodelle präsentiert: die Regallautsprecher Caruso R 10 und die Standlautsprecher S 10.Dazu Sales Director Oliver John:Aus klanglicher Sicht – gerade in Anbetracht des hohen technischen Anspruchs und der Preisklasse – ist das sicherlich die richtige Entscheidung. Ein All-In-One-Speaker á la HomePod kann mit seinen integrierten Lautsprechern nur begrenzt klangliche Fähigkeiten entfalten. Egal wie sehr man das Ergebnis mit "intelligenter" Software aufzupeppen versucht. Externe Stereo-Lautsprecher bieten immer eine natürlichere Bühnenabbildung und haben rein physisch das höhere Potential für eine Wiedergabequalität mit High-End-Anspruch.Der Caruso R ist als Musikzentrale für zahlreiche Quellenoptionen einschließlich CD-Laufwerk, Streaming, FM- und DAB-Tuner, bis hin zu Bluetooth- und Airplay 2-Empfängern vorbereitet und mit einem 7-Zoll-Display im Querformat ausgestattet, welches die komplette Bedienung des Systems ermöglicht. Natürlich gehört zum Bedienkonzept aber auch die Caruso Navigator App sowie eine klassische Fernbedienung.Zu den Streaming-Optionen gehören neben Wiedergabemöglichkeiten aus dem lokalen Netzwerk auch die Unterstützung von Diensten wie Tidal, Deezer und Qobuz, sowie Amazon Music HD und Spotify Connect.Es können beliebige passive Lautsprecher angeschlossen werden. Technisch wie optisch empfehlen sich aber die extra für den Caruso R neu entwickelten Speaker R 10 oder die Standlautsprecher S 10.Der Caruso R, die Regallautsprecher Caruso R 10 und die Standlautsprecher S 10 sind ab der Kalenderwoche 13 zum UVP von 2.700 Euro bzw. 1.150 / 2.250 Euro im Fachhandel erhältlich.Der hier getestete und für ausgezeichnet befundene magnetostatische Over-Ear Kopfhörer Dan Clark Audio Aeon2 ist ab sofort auch mit hochglanz schwarzem Gehäuse lieferbar. Es handelt sich aber keineswegs nur um eine Farbvariante. Beim ÆON 2 Noire wurde auch klanglich weiter entwickelt bzw. neu abgestimmt. Dazu kommen innenseitig perforierte Ohrpolster zum Einsatz, was eine Klangsignatur mit satteren Bässen, lebendigeren Mitten und luftigeren Höhen als beim klassischen ÆON 2 Closed ermöglichen soll. Auch der Antrieb wurde – basierend auf den Forschungs-Erkenntnissen zum Ether 2 – noch einmal überarbeitet. Das klingt verlockend, handelt es sich doch ohnehin schon um einen der besten Kopfhörer seiner Klasse. Der ÆON 2 Noire kostet (UVP) 999 Euro und ist via audiodomain.de erhältlich.Außerdem hat audiodomain.de einen heißen Tipp in Sachen On-Ear-Kopfhörer: Der Calyx H liegt für seinen UVP von 249 Euro laut Anbieterund soll ein echter Geheimtipp sein. Ich selbst habe ihn noch nicht gehört, weiß aber, dass audiodomain-Geschäftsführer Carsten Hicking ein echt gutes Ohr für ausgezeichnete Kopfhörer hat.Als Antwort auf die wachsende Nachfrage nach "einer qualitativ hochwertigen Kamera für zeitgemäßen Content in den sozialen Medien" präsentierte Canon diese Woche die APS-C-Systemkamera EOS M50 Mark II.Die spiegellose EOS M50 Mark II mit 24,1-MP-Sensor wurde zu diesem Zweck mit Funktionen ausgerüstet, die das Teilen von Inhalten auf jeder Plattform durch WLAN- und Bluetooth-Konnektivität vereinfachen soll. Hier die wichtigsten Features in der Übersicht:Die EOS M50 Mark II wird voraussichtlich Ende März zu einem Preis von 609 Euro (Body) in den Handel kommen. Im Kit mit dem EF-M 15-45 liegt der UVP bei 729 Euro. Mehr zum Thema Vlogging und Streaming hat Canon hier veröffentlicht Mal wieder neue Monitore. Diesmal ist AOC an der Reihe. Der Hersteller erweitert sein Sortiment um drei Monitore für "professionelle und besonders anspruchsvolle Nutzer". Es handelt sich um die Modelle AOC U32P2, AOC Q32P2 und AOC U28P2A.Die Modelle U32P2 (80 cm, 31,5"; Datenblatt ) und U28P2A (71,1 cm, 28"; Datenblatt ) bieten 4K-UHD-Auflösung (3840 x 2160 Pixel) und der 31,5" Q32P2 ( Datenblatt ) hat ein Panel mit 2560 x 1440 Pixeln. Höhenverstellbare Standfüße mit Hochformatoption (Pivot) und ein integrierter USB-Hub bieten alle drei. Eine Adaptive-Sync-Unterstützung, die die Framerate der Grafikkarte an die Bildwiederholrate des Monitors anpasst, soll jegliches Bildstottern und Tearing vermeiden.Preise und Verfügbarkeit: Die Modelle AOC U32P2 und Q32P2 sind zu einem UVP von 439 Euro beziehungsweise 309 Euro ab sofort erhältlich. Der AOC U28P2A kommt im April 2021 für 379 Euro in den Handel. ( AOC be Amazon .)Es gibt erste zaghafte Lockerungen des Corona-Lockdowns, doch leider gelten diese nicht für den regulären Handel. Zahlreiche Geschäfte müssen nach wie vor ihre Tore geschlossen halten. Da sind neue Wege gefragt, die Kunden und Interessenten bei Laune zu halten. Nubert bietet hierfür ab sofort einen virtuellen Rundgang durch sein Schwäbisch Gmünder Ladengeschäft an.Besucher können sich sich mithilfe des Web-Browsers Schritt für Schritt durch die Ausstellung bewegen. 20 detaillierte Panoramafotos mit 360-Grad-Ansicht erlauben es, die Räumlichkeiten bis in den letzten Winkel zu erforschen und beispielsweise Blicke in die wohnlich eingerichteten Hörstudios zu werfen. Das Unternehmen hat das Fachgeschäft in der Goethestraße erst im vergangenen Jahr aufwendig restauriert und erweitert.Da Nuberts Geschäftskonzept ohnehin auf den Direktversand ausgelegt ist, trifft der Lockdown das Unternehmen nicht ganz so hart. Das Versandgeschäft der Gmünder läuft erfolgreich weiter. Der virtuelle Ladenrundgang in Schwäbisch Gmünd ist ab sofort auf der Nubert Website zugänglich.Der Schweizer Zubehörspezialist LMP hat ein außergewöhnlich umfangreich bestücktes USB-C-Dock vorgestellt. – Mit der Betonung auf! Hier geht es nicht um eine High-Speed-Lösung mit Thunderbolt 4, sondern um möglichst große Anschlussvielfalt. Das mit dem passenden Namen " SuperDock " versehene Device hat sieben USB-Anschlüsse, zwei HDMI- und je einen Display- und Mini Display-Port, einen UHS-II-SD-Kartenleser, sowie Gigabit Ethernet und Audio-Anbindung. Dazu ist es mit einem kräftigen 130-W-Netzteil für das Aufladen von MacBooks ausgestattet.Auf der Rückseite des Gehäuses befinden sich Ports für permanente Verbindungen zum Beispiel für Monitore (zwei HDMI-Anschlüsse sowie ein Display-Port und ein Mini-Display-Port) oder Festplatten, wohingegen die vorderen Schnittstellen einen leichten Zugang für temporäre Anschlüsse bereit hält, und zwar vier USB-A-Ports sowie Mikrofon, Audio-Ausgang und SD-Kartenleser.Um die zahlreichen Verbindungsmöglichkeiten mit größtmöglicher Performance nutzen zu können, muss das Dock mit der zugehörigen USB-C-Upstream-Doppelleitung an zwei USB-C-Ports des Mac angeschlossen werden. Das eingebaute Chipset bietet Unterstützung des DP1.4-Standards für den Einsatz von zwei Monitoren mit bis zu 4K@60Hz. Da zwei HDMI-Anschlüsse sowie ein Display-Port und ein Mini-Display-Port vorhanden sind, können auch ältere 24‘‘ und 27‘‘ Cinema Displays direkt angeschlossen werden.Das LMP USB-C SuperDock kostet 249 Euro und ist ab sofort erhältlich. Erhältlich ist es über Anbeter wie Comspot, Cancom und Cyberport, sowie über Amazon . Distributor für den deutschen Fachhandel ist DataWorld.