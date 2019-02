TechTicker: LED-Lampe mit langer Lebensdauer, noch ein SuperWide-Monitor, schnelle M.2-SSD, Mac-mini-Halter und mehr

DYSON LIGHTCYCLE LED-DESKLAMPE MIT HEAT-PIPE-KÜHLUNG

PHILIPS 499P9H BRILLIANCE – 49"SUPERWIDE-CURVED-LCD-MONITOR

BEYERDYNAMIC XELENTO WIRELESS JETZT MIT MOSAYC KLANG-PERSONALISIERUNG

TRANSCEND 220S: SCHNELLE PCIE M.2 SSD

SONNET MACCUFF MINI: VIELSEITIGE HALTERUNG FÜR MAC MINIS

Die mit Staubsaugern berühmt gewordene Firma Dyson hat die schon seit einiger Zeit erhältliche Jake Dyson CSYS-Lampenserie weiterentwickelt. Die Lightcycle Arbeitsplatzleuchte ist als Schreibtisch- oder Stehlampe erhältlich und bietet einige interessante Features.Dank einer Heat Pipe im Leuchtkörper soll die Wärme der integrierten LEDs so effizient abgeführt werden, dass der Hersteller mit einer Lebensdauer von 60 Jahren bei acht Stunden täglicher Benutzung rechnet. Darüber hinaus ist die mechanisch sehr aufwändig gefertigte Leuchte im "Industriedesign" mit vielen modernen Steuerungsfeatures und natürlich App-Steuerung ausgestattet. Die Helligkeit und Farbtemperatur der LEDs kann manuell oder wahlweise automatisch mittels eines Algorithmus gesteuert werden, der Uhrzeit, Datum und Ort berücksichtigt. Auch das Alter des Nutzers wird berücksichtigt, denn mit zunehmenden Alter benötigt das Auge mehr Licht. Per Infrarot-Bewegungssensor kann sich die Lampe automatisch abschalten, wenn länger als zwei Minuten keine Bewegung registriert wurde. Darüber hinaus hat der Nutzer die Wahl zwischen verschiedenen Modi (Study, Relax, Boost, Precision, Sleep), die verschiedene voreingestellte Farbtemperaturen und Helligkeitsgrade abrufbar machen.Die einem Baukran ähnliche Lampe kann durch leichte Berührung gedreht sowie in der Höhe und Reichweite verstellt werden.Die Dyson Lightcycle Arbeitsplatzleuchte ist als Schreibtischleuchte und als Stehlampe in zwei Farben erhältlich. Der UVP liegt bei 499 bzw. 749 Euro ( Dyson Shop ).Die älteren LED-Lampenmodelle mit ähnlichem Design sind auch via Amazon erhältlich.Auch das fällt unter den Begriff "Me Too" (zu deutsch: "ich auch"), hat aber nichts mit der gleichnamigen "Hashtag-Debatte" zu Missbrauchsvorwürfen zu tun: Wenn alle irgendwie das Gleiche machen, nannte man das vorher schon ein "Me-Too-Produkt". Offensichtlich ist bei allen namhaften Monitorherstellern kürzlich ein günstiges Angebot für ein Display-Panel mit rund 49" Diagonale, 32:9 Seitenverhältnis und 5120 x 1440 Pixeln Auflösung eingetrudelt. Ganz plötzlich schießen nämlich Bildschirme mit genau diesen Basisdaten wie Pilze aus dem Boden. Egal ob LG Dell oder jetzt Philips.Alle diese Monitore verfügen im Wesentlichen über die gleichen oder sehr ähnliche technische Daten und haben einen mehr oder weniger stark gekrümmten Screen. Beim Philips 499P9H ist es ein 1800er-Radius. Der 499P9H bietet ansonsten VESA-zertifizierte HDR-400-Technologie und "MultiClient Integrated KVM-Switch mit Multi-View-Funktion", so dass zwei separate Geräte gleichzeitig mit einer einzigen Tastatur und Maus verwaltet werden können. Weitere technische Details finden Sie hier: PDF-Datenblatt Das Gerät ist ab sofort zum UVP von 1.099 Euro Erhältlich.Der luxuriöseste und klangstärkste In-Ear der Heilbronner Kopfhörerspezialisten beyerdynamic , der Xelento Wireless (siehe Vorstellung ) ist ab sofort mit der Klang-Personalisierungstechnologie MOSAYC erhältlich. Wie bei dem hier getestetenBügelkopfhörer Aventho Wireless kann der Träger damit den Klang auf die individuellen Besonderheiten seines Gehörs einmessen. Die Funktion wird über die zugehörige MIY-App gesteuert.Der in Deutschland handgefertigte Edel-Hörer ist ab sofort im beyerdynamic Onlineshop sowie im Fachhandel zum UVP von 1.199 Euro erhältlich.Schnelle PCIe-basierte SSDs kommen langsam in preisliche Regionen, die sie als Alternative zu den bislang gängigen SATA III-SSDs attraktiv machen. Billig sind die flotten Speicher nach wie vor nicht, aber die Entwicklung geht in die richtige Richtung. Transcend bietet ab sofort mit dem Modell 220S ein M.2 SSD-Modul an, das eine Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von 3.500 MB/s bzw. 2.800 MB/s erreichen soll. Die SSD basiert auf der PCIe Gen3 x4-Schnittstelle und ist mit den neuesten NVMe 1.3 Busspezifikationen kompatibel. Der Hersteller verspricht außerdem geringen Stromverbrauch und hohe Zuverlässigkeit.Transcends PCIe M.2 SSD 220S ist mit Kapazitäten von 256 GB (UVP: 69 Euro) und 512 GB (UVP: 99 Euro) und 1 TB (UVP: 199 Euro) erhältlich. Bei Amazon sind die Module aktuell zu Preisen zwischen rund 64 und 143 Euro gelistet.Apples Mac mini ( Store ) ist dank seiner geringen Maße eine vielseitig einsetzbare Lösung. Dank des geringen Platzbedarfs, kann man ihn fast überall einsetzen. Für noch flexiblere Unterbringungsmöglichkeiten bietet Sonnet mit dem MacCuff mini eine passende Halterung an, die den knuffigen Mac dank Sicherheitsriegel für ein Vorhängeschloss zugleich vor Langfingern schützt.Der MacCuff mini wird aus gehärtetem Stahl gefertigt, die Oberfläche ist mit einem speziellen Kunststoff-Finish beschichtet, sodass das Rechnergehäuse nicht verkratzt wird. Bei der Befestigung hinter dem Monitor müssen lediglich die vier mitgelieferten Schrauben in den VESA-Schrauböffnungen an der Rückseite angebracht werden. Der Mac mini muss dann nur noch in die Halterung geschoben werden. Auch unter einem Schreibtisch oder einem Regalboden lässt sich der MacCuff mini einfach befestigten. Montagematerial, wie Kabelbinder, Bohrschablone und ein 35 cm kurzes HDMI-Monitorkabel ist im Lieferumfang enthalten. WiFi und Bluetooth sollen durch die Konstruktion ebenso wenig beeinträchtigt werden, wie die Kühlung. Mit MacCuff kann der Mac beispielsweise an der Rückseite von Monitoren oder unter der Tischplatte – auch auf dem Kopf – befestigt werden.Sonnet bietet den MacCuff mini zum UVP von 51,75 Euro an ( Amazon ).