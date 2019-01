CES: Samsung stellt drei neue Monitore für Arbeitsplätze und Gaming vor

den minimalistischen „The Space“ für moderne Arbeitsplatzumgebungen

einen Super Ultra-Wide 49 Zoll Monitor für Gaming

und einen schlanken 4K UHD Curved Monitor für Content-Entwickler

Space Monitor: Extra schmaler Rahmen und Schwenkfuß in 27 oder 32"

Super-Mega-Ultra-Extra-Breiter Monitor CRG9 49“

UR59C 32“ Monitor: 32 Zoll Curved 4K UHD für Content-Entwickler

Auf der CES in Las Vegas hat Samsung drei neue Monitore gezeigt:Mit dem äußerst dezenten Design des Samsung SR75 „The Space“ können sich die Nutzer laut Samsung besser auf das Wesentliche – nämlich ihre Bildschirminhalte – konzentrieren. Der Monitor kann mit Hilfe eines platzsparenden, vollintegrierten Schwenkfußes direkt am Schreibtisch befestigt werden, was weniger Platz als ein herkömmlicher Standfuß wegnimmt und einen optionalen Schwenkarm überflüssig macht. Wahlweise kann man den Fuß aber auch in der Rückseite des schmalen Monitorrahmens versenken, um „The Space“ fast nahtlos an der Wand platzieren zu können. Der Monitor bietet zudem einen unkomplizierten Anschlusszugang sowie ein diskretes Kabelmanagement durch den Fuß.Die 27"-Variante hat WQHD-Auflösung, der 32er schafft 4K. Viel mehr Details wurden in der Pressemeldung nicht genannt.Wie schon LG kurz vor Weihnachten (siehe hier ) hat nun auch Samsung einen extrabreiten Bildschirm vorgestellt. Der CRG9 hat auch die selben technischen Basisdaten, wie der Konkurrenz-Bildschirm von LG: 49 Zoll Diagonale mit 32:9 Seitenverhältnis bei 5120x1440 Bildpunkten Auflösung. Ansonsten nennt Samsung eine Spitzenhelligkeit von 1.000 Nits, DisplayHDR 1000 und Local Dimming, sowie das hauseigene QLED als Paneltechnologie.Den 32-Zoll-Monitor UR59C empfiehlt Samsung für Content-Entwickler. Er verfügt über ein Curved UHD-Display mit einem Kontrastverhältnis von 2.500:1 und 4K UHD-Auflösung (3840x2160) mit Unterstützung für bis zu einer Milliarde Farben. Die 1500R-Krümmung des Panels soll ein beeindruckendes Erlebnis bei der Erstellung von künstlerischen Inhalten oder beim Abspielen von Videos oder Spielen bieten und Augenermüdung vorbeugen.Der dunkle blau-graue Monitor UR59C ist ganz 6,7mm flach und hat an der Rückseite als optisches Detail eine Maserung. Der an drei Seiten rahmenlose Bildschirm ist an einem V-förmigen Metallständer befestigt, in dem Kabel platzsparend integriert werden können.Weitere Details, sowie Preise und Verfügbarkeit hat Samsung bislang nicht genannt.