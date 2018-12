TechTicker: Carbon Reisestativ, Dynaudio Evoke, Lego-Leica und weitere Tipps für einen guten Start ins neue Technikjahr

CULLMANN CARVAO REISESTATIVE AUS CARBON

Preise (UVP):

+ + + + + + + + + +

DYNAUDIO EVOKE LAUTSPRECHERSERIE

Preise (UVPs):

+ + + + + + + + + +

EINE "ECHTE" LEICA FÜR 45 DOLLAR

+ + + + + + + + + +

LUMINAR 3 MIT BIBLIOTHEK – EINE GÜNSTIGE LIGHTROOM-ALTERNATIVE?

+ + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + +

LG KÜNDIGT NEUE GENERATION "ULTRA"-MONITORE AN

Reisestative sollten schnell einsatzfähig, leicht und trotzdem robust sein, meint der Fotozubehörspezialist Cullmann . All das soll die neuen CARVAO Reisestative auszeichnen, die in fünf Varianten erhältlich sind: Das CARVAO 816TCS, das CARVAO 816TC, das CARVAO 825MC, das CARVAO 828MC und das CARVAO 832MC. Die Stative sind komplett aus CNC-gefrästem Aluminium gefertigt; die Stativbeine bestehen aus 8-lagigem Vollcarbon.Alle Modellvarianten bieten ein schnelles Drehverschluss-System zum Ein- und Ausfahren der Beine sowie einen Kugelkopf mit zwei getrennten Klemmschrauben für Kugel und Horizontalachse. Außerdem sind sie alle mit einem Arca-Swiss kompatiblen Schnellkupplungs-System ausgestattet. Die Varianten CARVAO 816TCS und 816TC sind zusätzlich mit einer Verlängerungssäule zur Erweiterung der maximalen Höhe ausgestattet. Vier verschiedene Kameraplatten (CARVAO CAX375, CAX376, CAX371 und CAX370) sorgen für Kompatibilität.89,99 Euro für das CARVAO 816TCS99,99 Euro für das CARVAO 816TC299,99 Euro für das CARVAO 825MC399,99 Euro für das CARVAO 828MC499,99 Euro für das CARVAO 832MC44,99 Euro für das CARVAO CAX37015,99 Euro für das CARVAO CAX37152,99 Euro für das CARVAO CAX37522,99 Euro für das CARVAO CAX376Mit Evoke stellt der Lautsprecherspezialist Dynaudio fünf neue Passivlautsprecher zu Preisen zwischen 1.400 und 4.400 Euro pro Paar vor. In die Entwicklung floss laut Hersteller viel Erfahrung aus der Contour- und Confidence-Serie. Komplett neu entwickelt ist der Hochtöner namens Cerotar, dessen Technologie auf dem Esotar Forty Jubiläums-Hochtöner und dem Esotar3 aus der neuen Confidence Serie basiert.Die Serie umfasst zwei Kompaktlautsprecher (Evoke 10 und Evoke 20), zwei Standlautsprecher (Evoke 30 und Evoke 50) sowie einen Center-Lautsprecher (Evoke 25C). Die Lautsprecher werden ab Februar 2019 erhältlich sein.Evoke 10 = 1.400 €/PaarEvoke 20 = 2.000 €/PaarEvoke 30 = 3.200 €/PaarEvoke 50 = 4.400 €/PaarEvoke 25C = 1.200 €/StückWer schon immer eine Leica Kamera besitzen wollte,m sie sich aber nicht leisten konnte, kann sich jetzt mit einer Lego-Version der Leica M trösten. – Mit etwas Glück. Derzeit kann man nur im Leica US-Store Miami die Klötzchenkamera vorbestellen.Ein witziges Gimmick ist die liebevoll gemachte und mit zahlreichen Details versehen Lego-Replik zur Selbstmontage allemal. Erhältlich ist sie in Braun/Grau und Schwarz/Grau für 45 Dollar (zuzüglich Importkosten). Ob und wann die Lego-Leica auch hier erhältlich sein wird, war bis Redaktionsschluss nicht bekannt.Der Softwarehersteller Skylum hat seine Bildbearbeitung Luminar in Version 3 um eine Bibliotheksfunktion ("Luminar Libraries") erweitert. Damit wird das Programm zu einem direkten Lightroom-Konkurrenten. Und das zu einem (regulären) Preis von nur 69 Euro – ohne Abo-Zwang.Ob die Software dem übermächtigen Vorbild funktional tatsächlich gewachsen ist, konnte ich bislang noch nicht ausprobieren, aber Luminar steht ziemlich weit oben auf meiner Liste für Lightroom-Ablösekandidaten. Denn ab dem nächsten macOS Major-Release wird mein Abo-freies, aber langsam veraltetes Lightoom 6 nicht mehr laufen. Luminar bietet einige bemerkenswerte Funktionen. Demos gibt es auf der Skylum-Webseite , von wo aus auch eine kostenlose Testversion geladen werden kann.SANDISK EXTREME PRO UHS-II SD-KARTE – SCHNELLER DEN BUFFER LEERENDigitalkameras warten mit immer höheren Megapixelzahlen auf und hochauflösende Videoaufnahmen mit immer größeren Datenraten gehören zu den gefragten technischen Daten. Da ist es wichtig, schnelle Speicherkarten einzusetzen. Damit kann beispielsweise bei hohen Serienbildgeschwindigkeiten der Kamera-interne Pufferspeicher schneller auf das Speichermedium übertragen und die Bildrate damit länger hoch gehalten werden. Aber auch die Übertragung großer Datenmengen auf den Mac profitiert von einer hohen Schreib-/Leserate.Bei Amazon gibt es derzeit die SanDisk Extreme Pro UHS-II-Karte mit 32 GB für 63,90 Euro . Diese verspricht eine Leserate von max. 300 MB/s, sowie bis zu 260 MB/s Schreibrate. Für die Version mit 64 GB werden rund 125 Euro und für 128 GB 260 Euro fällig.Auf der in wenigen Wochen stattfindenden CES will LG zwei neue Ultra-Wide-Monitore präsentieren. Einen Curved mit 49 Zoll Diagonale und 32:9 Seitenverhältnis und Dual QHD (5.120 x 1.440), sowie einen Curved Gaming-Monitor mit 38 Zoll, 21:9 und WQHD+ (3.840 x 1.600) Auflösung. Hier ein Teaser, worauf sich Freunde von ultra-breiten Bildschirmen freuen können:Frohe Weihnachten!