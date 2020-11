Tech-Specs: Alte vs. neue Macs im direkten Vergleich

MacBook Pro 13"

MacBook Pro 13" (M1) MacBook Pro 13" (Intel) Einstiegspreis 1.412,45 € 1.461,20 € CPU Kerne 8 4 USB Ports 2x USB 4 2x USB 3.1 / 4x USB 3.1 Laufzeit drahtloses Surfen 17 h 10 h Laufzeit Videowiedergabe 20 h 10 h Akku-Größe 58,2 kwh 58,2 kwh Netzteil 61 W 61 W Gewicht 1,4 kg 1,4 kg

MacBook Air

MacBook Air (M1) MacBook Air (Alt) Einstiegspreis 1.100,50 € 1.168,75 € CPU Kerne 8 2 USB Ports 2x USB 4 2x USB 3.1 Laufzeit drahtloses Surfen 15 h 11 h Laufzeit Videowiedergabe 18 h 10 h Akku Größe 49,9 kwh 49,9 kwh Netzteil 30 W 30 W Gewicht 1,29 kg 1,29 kg Lüfter Nein Ja

Mac mini

Mac mini (M1) Mac mini (Alt) Einstiegspreis 778,85 € 905,55 € CPU Kerne 8 4 USB Ports 2x USB 4 / 2x USB-A 4x USB 3.1 2x USB A

Apple wagte sich mit dem heutigen Event noch nicht an den wirklichen High-Performance-Bereich heran – wenngleich es während der Präsentation hieß, dass die Rechen- und Grafikleistung um ein Vielfaches zulegt. Keinen Zweifel gibt es daran, dass man mit den neuen M1-basierten Macs sehr viel mehr Performance pro Euro und Watt als zuvor bekommt. Dennoch bleibt es spannend, wie zu einem späteren Zeitpunkt dann MacBook Pro 16", iMac sowie Mac Pro abschneiden. Wir stellen in dieser Meldung gegenüber, wie sich die Intel- und die M1-Varianten bei den Specs schlagen.Die Akkugröße, das mitgelieferte Netzteil und das Gesamtgewicht sind gleich, allerdings verspricht Apple mehr "Performance per Watt". Die Apple-Chips können eindeutig ihre Effizienz-Vorteile ausspielen, denn die Akkulaufzeit stieg massiv. Bei Videowiedergabe hat sich diese schlicht verdoppelt.Auch beim MacBook Air veränderte Apple nichts an Daten wie Gewicht und Akkugröße, allerdings kommt das kompakte Notebook ohne einen Lüfter aus. Unbekannt sind bislang Werte wie Taktrate und Performance im Vergleich zum MacBook Pro 13". Die Akkulaufzeit legt massiv zu, das MacBook Air hält ohne Netzteil wesentlich länger durch. Dabei sinkt der Einstiegspreis (in Euro) sogar geringfügig.Der Mac mini ist bislang Apples einziger Desktop-Mac mit M1-Chip. Viel gibt es im Vergleich zum vorherigen Mac mini mit Intel-Chip (Modelljahr 2018) nicht zu sagen. Der Einstiegspreis sank, Rechen- und Grafikperformance sollen deutlich zulegen.Schon in der kommenden Woche will Apple mit der Auslieferung der neuen Macs beginnen. Dann zeigt sich auch, wie deutlich die Performance-Unterschiede zwischen den Geräten ausfallen. Da es im MacBook Air keinen Lüfter gibt, im MacBook Pro 13" aber sehr wohl, dürfte sich die Pro-Serie also abheben. Bislang sind die Lieferzeiten übrigens noch nicht in die Höhe geschossen – noch immer zeigt sich Apple offensichtlich zuversichtlich, aller Nachfrage Herr zu werden.