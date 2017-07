T+A Cala SR und CDR: Liebling, ich habe die Musiktruhe geschrumpft!

Kompakt

Marke T+A Bezeichnung CALA SR und CDR Art Streaming Receiver Empf. Preis (€) 2.490 / 3.490 Verfügbarkeit Juli

Zugegeben, All-In-One Musiksysteme, die viele einzelne HiFi-Bausteine (ohne Lautsprecher) in einem kompakten Gehäuse unterbringen gibt es viele. Doch nur selten bringen diese anspruchsvolles Design, tolle Verarbeitung, einfache Bedienung und Kompaktheit so gut unter einen Hut, wie T+As neue CALA "Receiver". Die Herforder bringen damit Ihr Know-How aus der Entwicklung extrem high-endiger Einzelkomponenten, wie der HV- oder der R-Serie , in hochkonzentrierter Form unter eine gemeinsame Haube. Auf der High End im Mai feierten die Geräte Ihren Einstand ( siehe Messebericht ) und sollen Mitte Juni in den Handel kommen.Mit den CALA Receivern SR und CDR kann jede Musikquelle in ausgezeichneter Klangqualität erreicht werden, verspricht T+A: Internetradio mit airable Internet Radio Service; drei verschiedene Musikdienste; UPnP-Netzwerk-Musikserver und USB-Medienspeicher; UKW-, FM-HD und DAB+ Radio ; CDs und Musik von externen Quellen über die SP/DIF Eingänge. HD-Bluetooth Streaming von mobilen Geräten ist ebenso möglich, wie die Wiedergabe analoger Quellen inklusive Phono MM und High Output MC.Die CALA SR ist ein kompaktes, relativ kleines Multitalent, für das die Bezeichnung „Receiver" nicht mehr wirklich ausreicht. Sie ist die universelle Schaltzentrale einer kompletten HiFi -Anlage. Sie ist trotz ihrer geringen Abmessungen auch ein vollwertiger Vollverstärker (2x 55W an 4 Ohm) mit vielen Anschlussmöglichkeiten. Daneben haben die T+A-Entwickler auch noch alle wichtigen Musikquellen im selben Gehäuse untergebracht.Das größere Modell CALA CDR ist konzeptionell und die Ausstattung betreffend mit CALA SR identisch, verfügt aber zusätzlich über ein hochwertiges CD-Laufwerk, beinahe doppelt so starke Endstufen (2x 100W an 4 Ohm) und ein entsprechend aufwendigeres Netzteil.Die CALA Receiver sind – O-Ton T+A – mit "höchstwertigen" Materialien gestaltet, puristisch designed und mit modernster Technologie ausgestattet. Der Sockel der CALA Receiver kann auf Wunsch beleuchtet werden. Dazu wurde eine LED Lichtleiste in den hinteren Teil der Geräterückwand integriert. Für die Ambientebeleuchtung stehen verschiedene Farbmodi und die Farben Weiß, Blau, Grün und Rot zur Verfügung, die in ihrer Intensität geregelt werden können. Die gesamte Bedienung aller Funktionen erfolgt über die zugehörige Infrarot Fernbedienung FM1000 oder die T+A Control App.Der CALA SR ist zu einem UVP von 2.490 Euro über den Fachhandel lieferbar. Die CALA CDR wird 3.490 Euro kosten.