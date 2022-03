Studio Display von iFixit zerlegt – von einem iMac nur schwer zu unterscheiden

Studio Display ist ähnlich wie ein iMac aufgebaut

Frontkamera des iPhone 11 als Studio-Display-Webcam

Integriertes Netzteil benötigt Lüfter

Apples Studio Display ist im Gegensatz zu vielen anderen Monitoren nicht einfach "nur" ein Panel mit Gehäuse, sondern beinhaltet zusätzlich umfangreiche Hardware. Vom integrierten A13-Chip über die Webcam bis hin zum Dolby-Atmos-Lautsprechersystem und den aktiven Lüftern – aufgrund des komplexen Aufbaus erinnert das Apple-Display schon fast an den iMac – insbesondere an frühere Intel-iMacs. Der Eindruck bestätigt sich beim Auseinanderbauen. iFixit zeigt im traditionellen "Teardown" neuer Apple-Hardware das Innenleben des Studio Display – inklusive Kamera, Lautsprecher und integriertem Netzteil.Da das Gehäuse und der innere Aufbau des Studio Display und des iMacs Gemeinsamkeiten aufweisen, hat iFixit zu Beginn des Teardown-Videos einen interessanten Test gemacht: Nachdem das Panel bei beiden Geräten entfernt wurde, sollten iFixit-Mitarbeiter raten, welches Produkt das Studio Display und welches der iMac ist. Die Aufgabe stellte sich als gar nicht mal so einfach heraus, weil auch das Innere des Studio Display über umfangreiche Computer-Hardware verfügt – es erinnert an frühere Intel-iMacs. Entsprechend täuschten sich einige der Befragten bei ihrer Einschätzung.Apple setzt im Studio Display auf das gleiche 5K-Panel wie im 27-Zoll-iMac, so die Reparatur-Experten. Auch bei den benötigten Werkzeugen wird die "Verwandtschaft" beider Geräte deutlich: Das Studio Display lässt sich mit dem gleichen Werkzeug wie der iMac öffnen. Die Reparatur-Experten widmen sich zunächst der Kamera, die in bisherigen Tests wegen der schlechten Darstellungsqualität für viel Kritik sorgte.Bei genauerer Betrachtung der Webcam macht iFixit eine Entdeckung: Bei der Webcam des Studio Display handelt es sich höchstwahrscheinlich um die gleiche 12-MP-Kamera, die auch auf der Vorderseite des iPhone 11 zum Einsatz kommt. Da nichts Ungewöhnliches im Hardware-Aufbau der Kamera auffiel, hält das iFixit-Team die Probleme mit der Bildqualität der Kamera für softwareseitig lösbar – Apple hat bereits ein entsprechendes Update angekündigt.Das Stromkabel ließ sich mit viel Kraft auch ohne Apples spezielles Tool entfernen. Apropos Strom: Apple hat sich dazu entschieden, das Netzteil im Display-Gehäuse zu verbauen. Wegen der Hitzeentwicklung benötigt das Studio Display daher aktive Lüfter (der A13-Chip wäre auch ohne Lüfter ausgekommen). Zudem ist das Gehäuse rund 50 Prozent dicker als der iMac – nur so konnte Apple das Netzteil unterbringen.Die Lautsprecher sind laut iFixit außergewöhnlich gut für ein Display. Wegen des verwendeten Klebers seien die Lautsprecher-Komponenten jedoch nur umständlich zu entfernen. Alles in allem loben die Reparatur-Profis Apple für den Aufbau des Display-Innenlebens – es sei ein beeindruckender Beleg für Apples Fähigkeit, Herausforderungen (wie das Integrierte Netzteil) zu meistern, so iFixit.