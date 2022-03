Studio Display: Apple gewährt ersten Blick auf das Innenleben des neuen 5K-Monitors

Zwei Lüfter, drei Platinen und ein A13 Bionic



Quelle: MacRumors

Soundsystem ähnelt dem des iMac 24" mit M1

Wenn Apple neue Geräte präsentiert, lassen Teardowns traditionell nicht lange auf sich warten. Mac Studio und iPhone SE 3 wurden auch bereits publikumswirksam zerlegt, für das Studio Display liegen nach derzeitigem Kenntnisstand aber noch keine entsprechenden Videos oder Bilderstrecken vor. Es ist aber nur eine Frage der Zeit, bis einige YouTuber und vor allem iFixit diese Informationslücke schließen. Wie das technische Design des Innenlebens aussieht, hat Apple allerdings jetzt selbst mit einem Foto preisgegeben, welches aber eigentlich nicht für die breite Öffentlichkeit bestimmt ist.Ein Bild des geöffneten Studio Display findet sich nämlich in Apples Dokumentation für Techniker und Reparaturdienstleister, die MacRumors vorliegt. Sofort ins Auge fallen darauf die beiden Lüfter, welche in der oberen Gerätehälfte platziert sind. Das deutet darauf hin, dass bei bestimmten Betriebsbedingungen eine signifikante Abwärme aus dem Gehäuse befördert werden muss. Deutlich zu erkennen sind zudem drei umfänglich bestückte Platinen. Das große nahezu quadratische Board auf der linken Seite sowie das kleinere rechts oben stellen das Netzteil dar. Das dritte, welches rechts unten zu finden ist, enthält die gesamte Steuerelektronik mit dem A13 Bionic und 64 Gigabyte Speicher. Darauf läuft bekanntlich iOS 15.4, und zwar eine zur aktuellen iPhone-Version offenbar identische Fassung.Die sechs Lautsprecher des Studio Display, von denen allerdings lediglich vier auf dem Foto zu erkennen sind, ähneln in ihrer Größe und Anordnung dem Soundsystem des iMac 24" mit M1. Deutlich sichtbar sind außerdem die zahlreichen Kabel, welche die einzelnen Komponenten miteinander und mit dem 5K-Panel verbinden. Im zentralen oberen Bereich erkennt man gut die FaceTime-Kamera, welche etliche Tester angesichts ihrer augenscheinlich verbesserungswürdigen Bildqualität kritisierten. Apple will dieses Manko nach eigenen Angaben demnächst durch ein Softwareupdate beheben. Weitere Details des technischen Innenlebens sind zu erwarten, wenn iFixit den Teardown des Studio Display veröffentlicht. Die Arbeit ist einem Tweet der bekannten Reparaturexperten zufolge bereits im Gange.