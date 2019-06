Studie: Apple viertstärkstes Gaming-Unternehmen der Welt

Apple hinter Microsoft und Sony, aber vor Activision Blizzard

Apples steigender Gaming-Umsatz

Mobil-Spiele auf dem Vormarsch

Die Wenigsten dürften bei Apple zunächst an eine Firma denken, die immense Summen im Gaming-Sektor verdient. Doch dank des iPhones und der damit verbundenen Einnahmebeteiligung an Spiele-Apps ist Apple mittlerweile auf Platz 4 der weltweit umsatzstärksten Gaming-Unternehmen, so eine Studie von Newzoo. Das Unternehmen aus Cupertino sticht damit Branchengrößen wie EA und Nintendo aus.Der Global Games Market Report (Link: ) von Newzoo widmet sich den Umsatzentwicklungen im Gaming-Sektor. Zu diesem Zweck listen die Marktforscher die auf dem Gaming-Markt umsatzstärksten Unternehmen auf. An der Spitze liegt die chinesische Internetfirma Tencent. Dahinter folgen Sony und Microsoft. Apple liegt auf dem vierten Platz vor Activision Blizzard. Die 35 besten Unternehmen im Ranking generierten auf dem Gaming-Markt im Jahr 2018 über 114 Milliarden US-Dollar. Das bedeutet eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. 2017 waren es 100,2 Milliarden US-Dollar. Für 2019 rechnen die Marktforscher mit 152,1 Milliarden US-Dollar.Apple alleine hat Newzoo zufolge im ersten Quartal des letzten Jahres 2,09 Milliarden US-Dollar im Gaming-Sektor generiert. Im darauffolgenden Quartal betrug die Summe 2,3 Milliarden US-Dollar. In den letzten beiden Quartalen des Jahres 2018 erwirtschaftete Apple jeweils rund 2,5 Milliarden US-Dollar im Bereich „Gaming“. Entsprechend brachte es das Unternehmen im Gesamtjahr 2018 auf fast 10 Milliarden US-Dollar an Gaming-Einnahmen. Das bedeutet einen Anstieg im Vergleich zu 2017 um 18 Prozent.Apple lag damit nur knapp hinter Microsoft. Während das Unternehmen aus Cupertino in den drei ersten Quartalen etwas mehr im Gaming-Bereich erwirtschaftete als der Xbox-Anbieter, zog Microsoft im Weihnachtsquartal an Apple vorbei. Mit dem Start von Apple Arcade im Herbst kann Apple die Marktposition im Bereich Gaming weiter verbessern.Gaming auf Mobilgeräten ist der größte Einzelposten im Newzoo-Bericht, was die hohe Platzierung von Apple erklärt. 45 Prozent der gesamten Gaming-Einnahmen entfallen demzufolge auf den Mobilmarkt – mit Smartphones als zentralem Umsatztreiber.