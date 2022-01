Streamingmarkt: Apple TV+ mit leichten Zugewinnen, Rückgänge bei Netflix und Amazon

Apple TV+ gewinnt leicht dazu

Quelle: JustWatch via 9to5Mac

In Deutschland ebenfalls weit abgeschlagen

Man kann Apple schwerlich vorwerfen, kein Interesse am hauseigenen Video-on-Demand-Dienst Apple TV+ zu zeigen: Das Unternehmen investiert hohe Beträge, um sich exklusive Deals zu sichern und versucht mit einem kleinen, aber hochwertig produzierten Portfolio sowie einem vergleichsweise niedrigen Preis zu überzeugen. Bislang scheint diese Strategie keinen durchschlagenden Erfolg nach sich zu ziehen: Auswertungen der Film- und Seriendatenbank JustWatch zeigen regelmäßig, dass der Marktanteil des Abo-Services im einstelligen Bereich dahindümpelt. Nun liegen neue Zahlen für den US-Markt vor: Apple konnte nur ein wenig an Boden gewinnen, obwohl die großen Anbieter wie Netflix und Amazon Prime Video Einbußen hinnehmen mussten.Cupertino rückt keine offiziellen Zahlen heraus, wenn es um Apple TV+ geht. JustWatch berechnet regelmäßig die Marktanteile aller relevanten Anbieter und bereitet diese grafisch auf. 9to5Mac hat Zugang zu den neuesten Daten, welche sich auf den Zeitraum von 1. Oktober bis zum 31. Dezember 2021 beziehen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gelang es Apple, den Marktanteil geringfügig auszubauen – von drei auf nunmehr fünf Prozent. Allzu spektakulär ist das natürlich nicht, zumal auch andere Anbieter wie HBO Max und Hulu Zugewinne verzeichnen. Die etablierten Dienste konnten ihr Niveau hingegen nicht halten: Spitzenreiter Netflix muss einen Rückgang von sechs Prozentpunkten in Kauf nehmen und liegt nun bei 25 Prozent, bei Amazon Prime Video sind es gegenwärtig 19 Prozent – im Vorjahreszeitraum waren es noch 22 Prozent.Auch in Deutschland fristet Apple TV+ eher ein Nischendasein: Laut Zahlen, die sich auf das erste Halbjahr 2021 beziehen, liegt der Streamingservice von Cupertino mit vier Prozent Marktanteil recht weit abgeschlagen auf dem fünften Platz. Hierzulande liegen die beiden größten Dienste, Amazon Prime Video sowie Netflix, nahezu gleichauf. Ein klarer Aufwärtstrend ist beim Drittplatzierten Disney+ erkennbar, dessen Marktanteil bei respektablen 17 Prozent liegt (siehe hier ).