Disney+ weiter im Höhenflug: 116 Millionen Abonnenten

Mehr Abonnenten als von Analysten erwartet

Disney+ weit vor Apple TV+

Der Markt für Streaminganbieter ist heiß umkämpft: Neben den Branchenriesen Netflix und Amazon tummeln sich dort Unternehmen wie Sky, Apple und Disney. Letzteres wartet mit dem Video-on-Demand-Dienst Disney+ auf, der seit März 2020 auch hierzulande verfügbar ist. Das Portfolio ist durchaus breit gefächert: Mit Serien wieundversucht das Unternehmen, sehr unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen. Offenbar mit Erfolg: Die neuesten Zahlen des Portals sprechen für das Geschäftsmodell.Disney veröffentlichte die Ergebnisse für das dritte Geschäftsquartal des Jahres 2021. Der Streamingdienst zählt mittlerweile 116 Millionen Abonnenten. Laut CNBC übertrifft das die Erwartungen der Analysten: Diese hatten mit 114 Millionen Kunden gerechnet. Im Vergleich zum Vorquartal konnte das Unternehmen die Zahl der Abonnenten um 12,4 Millionen erhöhen. Das Ziel ist ein ambitioniertes: Bis 2024 möchte das Video-on-Demand-Portal 230 Millionen zahlende Zuschauer erreichen. Allerdings sank der Umsatz, den Disney pro Kunden erzielt, im Jahresvergleich um zehn Prozent auf 4,16 US-Dollar. Das Unternehmen führt diese Entwicklung auf die Hotstar-Abonnements in Indien und Indonesien zurück, die ein umfangreicheres Package zu einem günstigeren Preis bieten.Übrigens profitiert das Unternehmen auch von der Popularität der beiden Anbieter ESPN+ und Hulu, welche dem Konzern angehören. So verzeichnet ESPN+ 14,9 Millionen und Hulu 42,8 Millionen Kunden. Die zunehmende Beliebtheit von Disney+ spiegelt sich auch in den Marktanteilen wider, die beispielsweise von der Suchplattform JustWatch erhoben werden (siehe hier ). Diese belegen den klaren Aufwärtstrend für das Streamingportal – im Gegensatz zu Apple TV+. Apple schweigt sich allerdings zur Anzahl der Abonnenten beharrlich aus, liegt mit dem hauseigenen Dienst den Zahlen von JustWatch zufolge in Deutschland aber bei lediglich vier Prozent Marktanteil und damit weit abgeschlagen.