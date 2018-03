Steve Jobs' älteste Tochter Lisa veröffentlicht Memoiren

Small Fry

Vater-Tochter-Beziehung als Filmstoff

Zwei Jahre nachdem Steve Jobs gemeinsam mit Steve Wozniak und Ronald Wayne die kleine Garagenfirma Apple gegründet hatte, kam seine erste Tochter Lisa auf die Welt. Ihre Mutter, die Künstlerin Chrisann Brennan, war aber bereits zum Zeitpunkt ihrer Geburt nicht mehr mit Steve Jobs zusammen. In den ersten Jahren ihres Lebens bestritt Jobs die Vaterschaft, versorgte sie und ihre Mutter allerdings finanziell. Außerdem benannte er den ersten Apple-Computer mit Maus und grafischer Benutzeroberfläche nach ihr, den Apple Lisa. Erst in späteren Jahren, als sie bereits zur Highschool ging, nahm der Apple-Gründer seine Rolle als Vater auch im Privaten wahr.Jetzt hat Lisa Brennen-Jobs im Alter von 39 Jahren ihre Kindheits-Memoiren unter dem Titel "Small Fry" niedergeschrieben. Darin bezeichnet sie ihren Vater denn auch als »mythologische Figur«, der anfangs kaum da gewesen sei. Als sie heranwuchs, führte er sie dann in ein Leben voller Villen, Urlaube und Privatschulen ein. In ihrer gemeinsamen Zeit sei er aufregend und mitreißend, mitunter aber auch kalt und unberechenbar gewesen.Das schwierige Verhältnis zwischen Vater und Tochter zwischen Liebe und Verleugnung war bereits in mehreren Filmen über Steve Jobs Thema. In der jüngsten davon, der 2015er Verfilmung »Steve Jobs« von Danny Boyle mit Michael Fassbender als Titelfigur, ist es sogar das zentrale Thema (iTunes-Film: ). Der Film zeigt drei zentrale Zeitpunkte in Jobs' Leben (Präsentation des Macintosh 1984, Präsentation des NeXT Computer 1988 und Präsentation des iMac 1998) und beschreibt dabei auch den Wandel in Jobs' Einstellung zu Lisa (Leugnung, Annäherung, Versöhnung).Small Fry von Lisa Brennan-Jobs soll am 11. September 2018 in den Handel kommen. Vorbestellen lässt es sich aktuell nur im Heimatland des Verlages HarperCollins in Kanada, wo es als eBook 15,99 CDN und als Hardcover 29,99 CDN kosten wird. Informationen über andere Preise und eine eventuelle deutsche Übersetzung gibt es noch nicht.Weiterführende Links: