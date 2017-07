StarCraft Remastered: Blizzard gibt Starttermin bekannt

Grafik, Sound und Leaderboard auf modernem Stand

Mitte August ist es so weit

Original kostenlos herunterladen

Im Bereich der Echtzeit-Strategiespiele gehört Blizzard zu den großen Namen. Diesen Ruf verdiente sich die Spiele-Schmiede nicht zuletzt durch StarCraft auf dem Jahr 1998, das noch Jahrzehnte später treue Fans an sich bindet. So begeistert diese an dem Gameplay der großen Konflikte zwischen Terranern, Zerg und Protoss festhalten, so sehr ist die Grafik des Spiels nun im wahrsten Sinne des Wortes in die Jahre gekommen.Für die Enthusiasten hat Blizzard seit Anfang des Jahres einen besonderen Leckerbissen in der Pipeline: StarCraft Remastered. Die optimierte Version schraubt vor allem an der Grafikleistung und erhöht die Auflösung des Spiels auf das moderne 4K (3840 × 2160 Pixel). Auch die Musik soll deutlich verbessert werden. Außerdem stattet Blizzard das Spiel mit neuem Leaderboard aus und erlaubt moderne Generierung von Online-Matches. Spielerprofile listen individuelle Statistiken auf, über die sich die Kontrahenten vergleichen können.Am Wochenende gab Blizzard bekannt, dass StarCraft Remastered ab dem 14. August für die Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Der Kaufpreis des Spiels beträgt 14,99 Euro. Schon heute können sich Interessenten das Spiel im Vorverkauf sichern und dadurch spezielle Boni erhalten. Dazu gehören drei In-Game-Gebäude, bei denen es sich allerdings im Wesentlichen um alternative Skins für bestehende Gebäude handelt: die »Kommandozentrale von Korhal« für die Terraner, der »Nexus von Aiur« für die Protoss und die »Brutstätte von Char« für die Zerg.Wie das Originalspiel wird auf die Remastered Edition sowohl für Windows als auch macOS zur Verfügung stehen, wahlweise komplett auf Deutsch oder Englisch. Wer sich die Wartezeit bis zum 14. August noch verkürzen möchte, kann bis auf Weiteres kostenlos das Originalspiel genießen. Blizzard stellt auf der Webseite für StarCraft Remastered unter der Überschrift »Erlebt einen alten Klassiker ganz neu« auch den StarCraft Launcher zur Verfügung ( ). Diese knapp 5 MB große Datei initiiert nach einem Doppelklick den Download des originalen Spiels mit der alten Grafik, welches knapp 2 GB Speicherplatz verbraucht und auch auf aktuellen Macs mit macOS Sierra lauffähig ist.Weiterführende Links: